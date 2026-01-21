Лечившиеся от наркозависимости пациенты заявили о пристрастии к порно и азартным играм

В Китае пациенты, которым в рамках исследования вжили в мозг импланты для лечения опиоидной зависимости, пожаловались на «невыносимые» побочные эффекты. По их словам, после активации устройств у них возникли неконтролируемые сексуальные позывы, зависимость от порнографии, тяга к азартным играм и другие серьезные изменения в поведении. Об этом пишет Sixth Tone.

Сообщается, что исследование проводилось в 2021–2022 годах учеными из китайской компании по производству медицинского оборудования SceneRay. В ходе испытаний, пациентам имплантировали электроды в прилежащее ядро (nucleus accumbens) — область мозга, связанную с удовольствием, мотивацией и формированием зависимости. Сами электроды были подключены к генератору импульсов, так называемому «кардиостимулятору мозга», имплантированному в грудь пациентов. Компания утверждала, что электрическая стимуляция способна снижать зависимость от наркотиков.

После завершения испытаний восемь из 60 пациентов заявили, что столкнулись с побочными эффектами, которые они описали как «невыносимые». Один из них по имени Чжан Даю (имя изменено) рассказал, что согласился на вживление импланта так как больше 10 лет страдал от героиновой зависимости.

По его словам, после активации устройства у него развилась компульсивная тяга к азартным играм. Он сообщил, что влез в долги на 28 тысяч долларов и пять раз попадал в психиатрическую больницу. Издание пишет, что в течение года после имплантации Чжан вновь начал употреблять героин.

По просьбе пациента медики были вынуждены отключить устройство, однако Чжан сразу же попросил его включить обратно. «Только так я мог снова почувствовать, что живу», ― признался он.

Позднее Чжан попытался подать в суд на компанию SceneRay, однако, по его словам, три юриста отказались вести дело, сославшись на сложность доказательства причинно-следственной связи между имплантом и изменениями в его поведении.

Другие участники исследований поделились, что после вживления импланта они столкнулись с замедлением реакции, с тревожностью, манией и усилением сексуального влечения, включая навязчивую зависимость от порнографии.

Сообщается, что одного из пациентов даже привлекли к уголовной ответственности за сексуализированные домогательства. Мужчина утверждал, что на его поведение якобы повлиял мозговой имплант, однако суд отклонил этот довод, постановив, что убедительных медицинских доказательств причинно-следственной связи не существует.

К январю 2026 года 11 из 60 участников исследования сообщили, что их мозговые импланты были отключены.