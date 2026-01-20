EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Россияне заметили северное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце

2 минуты чтения 01:40 20 января

Сразу в нескольких регионах России очевидцы рассказали о появлении в небе мощного полярного сияния. Так, разноцветные переливы заметили над Калининградом, Пермью, Ростовом, Сочи, Москвой и другими городами страны, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Предполагается, что замеченное полярное сияние связано со вспышкой на Солнце, которая произошла 18 января. По данным ученых ИКИ РАН, вспышка достигла высшего класса X. Ее мощность составила X1.95, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

Выброс фронтально был обращен к Земле, а скорость плазмы составила около двух тысяч километров в секунду. Поэтому уже в ночь на 20 января ожидалось, что в небе появится северное сияние. Однако вместе с ними Землю могут поразить магнитные бури сильного уровня G3-G4.

Кроме того, специалисты РАН сообщили 16 января, что на Солнце образовалась крупная корональная дыра размером около одного миллиона километров. Корональной дырой называется участок на Солнце, где магнитное поле звезды открыто в космос, благодаря чему горячий газ уходит в межпланетное пространство.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

Корональные дыры, как отмечают ученые, «разгоняют» солнечный ветер, позволяя ему преодолеть гравитационное притяжение Солнца и отправиться в открытый космос. Именно в такие моменты на Земле и возникают магнитные бури. При этом 2026 год может стать рекордным по количеству зафиксированных магнитных бурь — наступивший год совпал с активным формированием корональных дыр на Солнце.

В 2025 году количество дней с магнитными бурями достигло максимума за последние 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней стало рекордным за два десятилетия.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве