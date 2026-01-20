Россияне заметили северное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце

Сразу в нескольких регионах России очевидцы рассказали о появлении в небе мощного полярного сияния. Так, разноцветные переливы заметили над Калининградом, Пермью, Ростовом, Сочи, Москвой и другими городами страны, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Предполагается, что замеченное полярное сияние связано со вспышкой на Солнце, которая произошла 18 января. По данным ученых ИКИ РАН, вспышка достигла высшего класса X. Ее мощность составила X1.95, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

Выброс фронтально был обращен к Земле, а скорость плазмы составила около двух тысяч километров в секунду. Поэтому уже в ночь на 20 января ожидалось, что в небе появится северное сияние. Однако вместе с ними Землю могут поразить магнитные бури сильного уровня G3-G4.

Кроме того, специалисты РАН сообщили 16 января, что на Солнце образовалась крупная корональная дыра размером около одного миллиона километров. Корональной дырой называется участок на Солнце, где магнитное поле звезды открыто в космос, благодаря чему горячий газ уходит в межпланетное пространство.

Люди объели пингвинов Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе Мир 6 минут чтения

Корональные дыры, как отмечают ученые, «разгоняют» солнечный ветер, позволяя ему преодолеть гравитационное притяжение Солнца и отправиться в открытый космос. Именно в такие моменты на Земле и возникают магнитные бури. При этом 2026 год может стать рекордным по количеству зафиксированных магнитных бурь — наступивший год совпал с активным формированием корональных дыр на Солнце.

В 2025 году количество дней с магнитными бурями достигло максимума за последние 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней стало рекордным за два десятилетия.