Авторов сообщений о гей-пандах задержали в Китае

Двоих мужчин, публиковавших в сети сообщения о сексе между самцами большой панды, обвинили в распространении ложной информации и задержали в Китае. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на управление общественной безопасности района Чэнхуа китайского города Чэнду.

Там, уточнили, что начали расследование после того, как обнаружили в сети сообщения об актах гомосексуальной любви у больший панд. Оказалось, что распространителями постов с заголовком «Чэнду: два самца большой панды из Сычуани впервые успешно спарились естественным путем» были двое местных жителей 29 и 33 лет по фамилии Дун и Гао.

«Действия этих двух лиц представляют собой намеренное искажение фактов и нарушение общественного порядка. Наше управление… в соответствии с законом применило к Дуну и Гао административную меру наказания в виде задержания, а также заблокировало соответствующие интернет-аккаунты», — сообщили в ведомстве.

Большая панда — неофициальный символ Китая, который является единственной страной в мире, где эти животные обитают в естественных условиях.

В сентябре 2024 года администрация зоопарка в китайском городе Гуандун признала, что показывала посетителям в качестве больших панд соответствующим образом раскрашенных собак.

Раскрашенных в черно-белые цвета собак породы чау-чау в вольере зоопарка снял один из посетителей, после чего ролик завирусился в TikTok. Впрочем, как оказалось, руководство зоопарка не скрывало подмены, а о том, что в вольере не настоящие панды, а собаки, говорилось на установленной рядом табличке. «Мы называемся Panda Dogs, домашние собаки, похожие на панду, покрашенные и наряженные чау-чау», — гласила надпись на ней.

Как заявил позже представитель администрации зоопарка, после распространения в сети видео черно-белые чау-чау стали его главной достопримечательностью.