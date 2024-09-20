Китайский зоопарк раскрасил собак под панд

Зоопарк в южнокитайской провинции Гуандун признал, что раскрасил двух собак как панд и посадил в вольер, сообщил телеканал CNN. Видео с одной из собак завирусилось в китайском аналоге тиктока, Douyin. Его просмотрели около 1,4 миллиона раз, 725 000 пользователей поставили лайк.

Раскрашенных под национальное животное собак породы чау-чау снял один из посетителей зоопарка и выложил в соцсеть. На фотографии из этого же зоопарка, которой поделился другой пользователь, видно, что на вольере с черно-белыми собаками висит табличка с признанием: это ненастоящие панды.

«Мы называемся Panda Dogs, домашние собаки, похожие на панду, покрашенные и наряженные чау-чау», — гласит табличка. Автор надписи добавил, что животные в вольере «ласковые, умные, дружелюбные, милые и очаровательные».

Управляющий по фамилии Хуанг рассказал журналистам китайского издания Sichuan Observation, что эти собаки теперь — одна из главных достопримечательностей зоопарка. Управляющий назвал свое учреждение «раем странных и милых домашних животных». Он признал, что красить животных — «часть специализации» зоопарка.

Это не первый случай, когда в Китае собак раскрашивают под панд или других дорогих в содержании диких животных, сообщил телеканал CNN. В мае посетители зоопарка в восточной провинции Цзянсу обнаружили, что там держат двух раскрашенных в черно-белый цвет собак, выдавая за панд. После огласки зоопарк признал уловку.

Пять лет назад кафе в китайском городе Чэнду подверглось критике за предложение посетителям услуг по покраске их питомцев, чтобы те «выглядели как панды». В 2016 году несколько зоомагазинов в провинции Гуандун были замечены в продаже собак, окрашенных под миниатюрных тигров.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.