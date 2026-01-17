EN
Мир

Россию сравнили с США и назвали более серьезной угрозой Гренландии

10:09

Датская армия в Гренландии сосредоточена на противодействии потенциальной активности России, а не на защите от военных угроз со стороны США. Об этом в интервью Reuters заявил руководитель Командования объединенных арктических сил Дании в Гренландии, генерал-майор Сёрен Андерсен.

«Мое внимание направлено не на США — вовсе нет. Мое внимание сосредоточено на России», — сказал Андерсен.

При этом он подчеркнул, что сейчас вблизи Гренландии нет ни китайских, ни российских кораблей, за исключением одного российского научно-исследовательского судна, которое находится на расстоянии 310 морских миль (574,12 километра). 

«Это самый близкий объект. Союзники по НАТО имеют хорошее представление о текущей обстановке в регионе. Мы фактически ожидаем роста российской активности в ближайшие годы, и нам необходимо начать подготовку и увеличить присутствие здесь, в Арктике, чтобы защитить северную границу НАТО», — заявил Андерсен.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

Он также отверг возможный конфликт между союзниками по НАТО и назвал это предположение «гипотетическим». «Я не вижу, чтобы один союзник по НАТО атаковал другого союзника по НАТО», — добавил Андерсен.

По его словам, арктическое командование пригласило США принять участие в учениях Arctic Endurance. В этом году они будут сосредоточены на отработках действий войск в зимних условиях. «Сегодня у нас была встреча со многими партнерами по НАТО, в том числе США, и мы пригласили их принять участие в этих учениях», — сообщил Андерсен.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

При этом Дания не приглашала США участвовать в аналогичных учениях, которые прошли в сентябре, отмечает Reuters.

Андерсен рассказал CNN, что задача миссии НАТО в Гренландии в долгосрочной перспективе заключается в том, чтобы «Россия держалась подальше».

Ранее во время мероприятия, посвященного сельскому здравоохранению американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против тех стран, которые будут препятствовать присоединению Гренландии к США. По его словам, остров необходим США из соображений «национальной безопасности».

