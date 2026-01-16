Европа испугалась открыто противостоять желанию Трампа захватить Гренландию

США занимает ведущую роль в переговорах об окончании войны в Украине, поэтому страны Европы не решаются открыто противостоять американскому президенту Дональду Трампу в его стремлении захватить Гренландию, сообщает Politico.

Евросоюз воздерживается от «агрессивной риторики» именно из-за того, что без США невозможно предоставить Украине действенные гарантии безопасности, когда с Россией будет подписано мирное соглашение. Как отмечает издание, европейские дипломаты вынуждены действовать крайне осторожно.

«Есть дискуссии о том, как мы могли бы оказать воздействие и сказать Америке: «Эй, вы нуждаетесь в нас, и если вы так поступите, то мы ответим определенным образом». Но никто не хочет открыто об этом говорить», — сказал в разговоре с Politico неназванный дипломат.

Лидеры стран Европы решили не переходить к открытой конфронтации с Трампом из-за Гренландии. Вместо этого, добавляет издание, дипломаты будут всеми возможными способами затягивать переговорный процесс и продвигать европейскую позицию в Белом доме среди членом Республиканской партии. В крайней случае Европа может попытаться получить контроль над американскими военными базами в Гренландии юридическими способами.

Самый большой остров мира хотят присоединить к США Здесь живут охотники на тюленей и представители чукотского народа, а между городами нет дорог. Зачем он нужен Трампу? Мир 10 минут чтения

Трамп в свою очередь, во время мероприятия, посвященного сельскому здравоохранению, назвал себя «королем санкций» и пригрозил ввести пошлины против тех стран, которые будут препятствовать присоединению Гренландии к США. Глава Белого дома также повторил свой тезис о том, что остров необходим Америке из соображений «национальной безопасности».

При этом и переговоры в Вашингтоне с представителями Дании и Гренландии не помогли сторонам прийти к взаимопониманию. Они попросту не смогли договориться, а между ними, как отмечает издание AP News, сохранились «фундаментальные разногласия». В правительстве Гренландии неоднократно и последовательно заявляли, что «ни при каких обстоятельствах не согласятся» с желанием Трампа взять остров под свой контроль или купить его.