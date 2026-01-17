EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Пользователи устроили борьбу за замену фотографии Ренаты Литвиновой на «Википедии» 

2 минуты чтения 14:29

В соцсети Threads пользователи обсуждают провальные попытки заменить устаревшую и неудачную, по их мнению, фотографию актрисы Ренаты Литвиновой, размещенной в онлайн-энциклопедии «Википедия». Проблема в том, что у «Википедии» есть определенные требования об авторских правах, под которые не подошла ни одна замененная пользователями фотография.

Массовое обсуждение началось после поста пользовательницы Тани Кяро, которая сообщила, что обновила на «Википедии» фотографию актрисы в честь ее дня рождения. 

«Решила поздравить Ренату Литвинову с днем рождения и обновила ее фотку в “Википедии”. Как вообще можно было поставить такое фото женщине, у которой так много красивых фотографий?» — написала она в Threads.

Однако в этот же день Кяро обратила внимание, что новую фотографию Литвиновой удалили и вернули прежнее изображение. «Чье-то хрупкое эго сморщилось от красивой фотографии Ренаты, и прямо сейчас на “Википедии” ее фото перебивают каждые 20 минут», — сообщила Кяро.  

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

Согласно информации на самой «Википедии», источником старого снимка Литвиновой является сайт Kremlin.ru, материалы которого разрешены к свободному распространению. Фотография была сделана еще в 2007 году.

«Это кто-то явно из мести такое поставил. Как еще нашел, она же икона просто», — возмутилась в комментариях в Threads пользовательница Виктория Честных. 

В обсуждение также включились модераторы «Википедии». Редактор онлайн-энциклопедии Иван Крапивин написал, что с изображениями все «максимально сложно». 

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
Мир13 минут чтения

«Вы можете использовать либо свое фото, которое сделали вы, либо фото, которое распространяется на условиях лицензии открытого использования (Creative Commons 4.0), либо в рамках исключения, заполнив форму с дисклеймером. Вы пошли по третьему пути, указав автора и лицензию. Но для фото публичных людей так делать не стоит», — написал он.

Другой редактор онлайн-энциклопедии Давид Осипов сообщил, что именно он отправил фотографию актрисы «на ускоренное удаление за нарушение копирайта». «На Википедию можно загружать фотографии под добросовестным использованием, только если нет альтернативы под свободной лицензией», — объяснил Осипов.

Как выяснилось, Кяро использовала фотографию авторства иранского фотографа Али Махдави. Позже пользовательница сообщила, что «благодаря охватам» ей написал Махдави и дал разрешение на использование снимка. 

На фоне обсуждения пользователи также обратили внимание на «неудачные»  фотографии актрисы Кирстен Данст и актера Киллиана Мерфи, размещенные в онлайн-энциклопедии. Однако попытки заменить эти изображения также были отменены модераторами «Википедии».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве