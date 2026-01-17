Пользователи устроили борьбу за замену фотографии Ренаты Литвиновой на «Википедии» 

В соцсети Threads пользователи обсуждают провальные попытки заменить устаревшую и неудачную, по их мнению, фотографию актрисы Ренаты Литвиновой, размещенной в онлайн-энциклопедии «Википедия». Проблема в том, что у «Википедии» есть определенные требования об авторских правах, под которые не подошла ни одна замененная пользователями фотография.

Массовое обсуждение началось после поста пользовательницы Тани Кяро, которая сообщила, что обновила на «Википедии» фотографию актрисы в честь ее дня рождения.

«Решила поздравить Ренату Литвинову с днем рождения и обновила ее фотку в “Википедии”. Как вообще можно было поставить такое фото женщине, у которой так много красивых фотографий?» — написала она в Threads.

Однако в этот же день Кяро обратила внимание, что новую фотографию Литвиновой удалили и вернули прежнее изображение. «Чье-то хрупкое эго сморщилось от красивой фотографии Ренаты, и прямо сейчас на “Википедии” ее фото перебивают каждые 20 минут», — сообщила Кяро.

Согласно информации на самой «Википедии», источником старого снимка Литвиновой является сайт Kremlin.ru, материалы которого разрешены к свободному распространению. Фотография была сделана еще в 2007 году.

«Это кто-то явно из мести такое поставил. Как еще нашел, она же икона просто», — возмутилась в комментариях в Threads пользовательница Виктория Честных.

В обсуждение также включились модераторы «Википедии». Редактор онлайн-энциклопедии Иван Крапивин написал, что с изображениями все «максимально сложно».

«Вы можете использовать либо свое фото, которое сделали вы, либо фото, которое распространяется на условиях лицензии открытого использования (Creative Commons 4.0), либо в рамках исключения, заполнив форму с дисклеймером. Вы пошли по третьему пути, указав автора и лицензию. Но для фото публичных людей так делать не стоит», — написал он.

Другой редактор онлайн-энциклопедии Давид Осипов сообщил, что именно он отправил фотографию актрисы «на ускоренное удаление за нарушение копирайта». «На Википедию можно загружать фотографии под добросовестным использованием, только если нет альтернативы под свободной лицензией», — объяснил Осипов.

Как выяснилось, Кяро использовала фотографию авторства иранского фотографа Али Махдави. Позже пользовательница сообщила, что «благодаря охватам» ей написал Махдави и дал разрешение на использование снимка.

На фоне обсуждения пользователи также обратили внимание на «неудачные» фотографии актрисы Кирстен Данст и актера Киллиана Мерфи, размещенные в онлайн-энциклопедии. Однако попытки заменить эти изображения также были отменены модераторами «Википедии».