Женщина рассказала о заползшей ночью ей на грудь двухметровой змее

Жительница Австралии Рэйчел Блур проснулась среди ночи от странного шевеления. Сначала она решила, что в кровать забралась ее собака, однако супруг включил прикроватный светильник и увидел на груди женщины гигантского питона. Об этом пишет Би-би-си.

«Он сказал мне: “Так, детка. Не двигайся. На тебе лежит питон длиной около 2,5 метров”», — рассказала Блур.

Первой реакцией женщины стали ругательства вслух. Затем она попросила мужа немедленно вывести собак из спальни.«Я сразу подумала: если мой далматинец поймет, что здесь змея, это будет кровавая бойня», — поделилась австралийка.

После того как собак заперли за пределами комнаты, Блур начала медленно и осторожно выбираться из-под одеяла. В тот момент в ее голове крутились мысли: «Это действительно происходит? Это так странно».

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации Общество 9 минут чтения

«Он был настолько большой, что, даже свернувшись на мне, кончик его хвоста был все еще за окном, откуда он, вероятно, заполз. Я взяла его в руки, но он не выглядел напуганным. Он просто слегка покачивался у меня в руке», — рассказала Блур.

Женщина выросла в регионе, где, по ее словам, «змеи были обычным делом».

«Я думаю, если ты спокоен, они тоже спокойны. Но, если бы это была тростниковая жаба — одна из самых вредных и уродливых инвазивных вредителей страны, — история была бы совсем другой. Я их терпеть не могу, меня от них буквально начинает тошнить. Так что если бы это была тростниковая жаба, мне было бы действительно страшно», — утверждает она.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти Мир 13 минут чтения

Блур добавила, что в результате происшествия никто не пострадал.

В ноябре 2025 года черный медведь весом более 200 килограммов пробрался в дом жителя Калифорнии и поселился в его подвале. Больше месяца ни он, ни специалисты не могли выгнать животное, которое за это время разрушило подвал и даже сломал трубы в доме.

Медведя удалось прогнать лишь после обстрела пейнтбольными шариками с растительным маслом. Раздраженный зверь попытался вернуться в подвал, но хозяин дома успел постелить перед входом в него наносящий небольшие удары током коврик. Медведь получил удар и после этого окончательно покинул участок.