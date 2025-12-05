EN
Общество

Американец рассказал о захватившем подвал его дома черном медведе

19:22

Житель Калифорнии Кен Джонсон обнаружил, что в подвале его дома обосновался черный медведь весом около 250 килограммов. Все началось с того, что мужчина заметил поврежденный люк, ведущий в техническое помещение, и выбитые кирпичи в стене. Чтобы понять, кто это сделал, он установил камеру. Устройство зафиксировало неожиданного жильца, пишет The New York Times.

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
Мир13 минут чтения

По словам Джонсона, огромный черный медведь уже почти неделю шумно хозяйничает на участке. Он слышит, как животное передвигается под домом, чувствует через вентиляционные отверстия его запах и видит, как медведь выбирается наружу, роется в мусоре и возвращается обратно. Джонсон отмечает, что медведь ведет себя все более раздраженно и иногда «шипит как дракон».

Мужчина обратился за помощью в департамент рыболовства и охоты Калифорнии и к местным властям. Специалисты порекомендовали дождаться, когда «новый жилец» покинет помещение, заблокировать ему обратный ход и разложить вокруг пропитанные нашатырем тряпки. По данным ведомства, этот метод в большинстве случаев работает.

Как выяснилось, именно этот медведь уже попадался биологам. Он помечен биркой, его несколько раз ловили и выпускали в дикую природу, но он возвращался к людям. Предполагается, что это тот же зверь, которого в феврале поймали в Алтадене и выпустили в национальном лесу Анджелес. Тогда медведя пришлось выманивать курицей, сардинами и яблоками.

Одна ошибка стала причиной большого провала
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
Экономика13 минут чтения

Издание отмечает, что в Калифорнии это проблема не нова. Медведи нередко выбирают технические помещения под жилыми домами как альтернативу зимней берлоге. В некоммерческой организации BEAR League, которая помогает жителям решать подобные конфликты, говорят, что зимой регулярно сталкиваются с такими ситуациями.

Сам Джонсон пытался отпугнуть незваного соседа шумом. Он включал ставил стиральную машину на отжим, использовал сигнальный гудок и направлял звук радио в вентиляцию. Эти меры не подействовали на медведя, однако сильно испугался кот по кличке Бу.

По словам Джонсона, он до сих пор не уверен, что стоит вмешиваться в ситуацию. Мужчина всерьез опасается непредсказуемой реакции животного. Сейчас он лишь наблюдает через камеры и надеется, что медведь уйдет сам.

