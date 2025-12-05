Американец рассказал о захватившем подвал его дома черном медведе

Житель Калифорнии Кен Джонсон обнаружил, что в подвале его дома обосновался черный медведь весом около 250 килограммов. Все началось с того, что мужчина заметил поврежденный люк, ведущий в техническое помещение, и выбитые кирпичи в стене. Чтобы понять, кто это сделал, он установил камеру. Устройство зафиксировало неожиданного жильца, пишет The New York Times.

По словам Джонсона, огромный черный медведь уже почти неделю шумно хозяйничает на участке. Он слышит, как животное передвигается под домом, чувствует через вентиляционные отверстия его запах и видит, как медведь выбирается наружу, роется в мусоре и возвращается обратно. Джонсон отмечает, что медведь ведет себя все более раздраженно и иногда «шипит как дракон».

Мужчина обратился за помощью в департамент рыболовства и охоты Калифорнии и к местным властям. Специалисты порекомендовали дождаться, когда «новый жилец» покинет помещение, заблокировать ему обратный ход и разложить вокруг пропитанные нашатырем тряпки. По данным ведомства, этот метод в большинстве случаев работает.

Как выяснилось, именно этот медведь уже попадался биологам. Он помечен биркой, его несколько раз ловили и выпускали в дикую природу, но он возвращался к людям. Предполагается, что это тот же зверь, которого в феврале поймали в Алтадене и выпустили в национальном лесу Анджелес. Тогда медведя пришлось выманивать курицей, сардинами и яблоками.

Издание отмечает, что в Калифорнии это проблема не нова. Медведи нередко выбирают технические помещения под жилыми домами как альтернативу зимней берлоге. В некоммерческой организации BEAR League, которая помогает жителям решать подобные конфликты, говорят, что зимой регулярно сталкиваются с такими ситуациями.

Сам Джонсон пытался отпугнуть незваного соседа шумом. Он включал ставил стиральную машину на отжим, использовал сигнальный гудок и направлял звук радио в вентиляцию. Эти меры не подействовали на медведя, однако сильно испугался кот по кличке Бу.

По словам Джонсона, он до сих пор не уверен, что стоит вмешиваться в ситуацию. Мужчина всерьез опасается непредсказуемой реакции животного. Сейчас он лишь наблюдает через камеры и надеется, что медведь уйдет сам.