Amazon анонсировал реалити-шоу по мотивам Fallout

Медиа-вселенная, построенная вокруг постапокалиптической компьютерной игры Fallout, получила расширение. Новое реалити-шоу будет основано на бесплатном дополнении Fallout Shelter, которое вышло на мобильных устройствах в 2015 году, говорится на сайте Cast it reach.

Там же компания Amazon запустила кастинг для реалити-шоу. Согласно условиям, участники должны быть не младше 21 года и обладать легальными основаниями для беспрепятственного визита в США и Великобританию. Сбор заявок продлится до 15 февраля.

«Это игра о динамике власти, популярности и социальной стратегии, результатом которой в конечном итоге станет огромный денежный приз. Но есть ли у вас все необходимое, чтобы стать самым хитрым игроком?» — говорится на Cast it reach.

Там же упоминается, что участники будут жить в «сверхсекретном бункере», где им предстоит соревноваться в серии игр. Их будут проверять по семи основным характеристикам мира Fallout: сила, восприятие, выносливость, харизма, интеллект, ловкость и удача.

Производством и продюсированием реалити-шоу займутся студия Lambert, участвовавшая в создании «Игра в кальмара. Вызов». К ней присоединится Kilter Films — «Мир Дикого Запада» и «Fallout». Также в проекте будет участвовать и Bethesda Game Studios, разработчик оригинальной компьютерной игры Fallout.

В первом сезоне запланированы к выходу десять эпизодов. Сумма денежного приза, за который будут сражаться участники, не разглашается.

Тем временем на Prime Video идет второй сезон сериала Fallout. На выходе он получил максимальный из возможных рейтинг на Rotten Tomatoes. Первые зрители остались в восторге поставили продолжению 100% «свежести».