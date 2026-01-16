EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Amazon анонсировал реалити-шоу по мотивам Fallout

2 минуты чтения 18:12

Медиа-вселенная, построенная вокруг постапокалиптической компьютерной игры Fallout, получила расширение. Новое реалити-шоу будет основано на бесплатном дополнении Fallout Shelter, которое вышло на мобильных устройствах в 2015 году, говорится на сайте Cast it reach.

Там же компания Amazon запустила кастинг для реалити-шоу. Согласно условиям, участники должны быть не младше 21 года и обладать легальными основаниями для беспрепятственного визита в США и Великобританию. Сбор заявок продлится до 15 февраля.

«Это игра о динамике власти, популярности и социальной стратегии, результатом которой в конечном итоге станет огромный денежный приз. Но есть ли у вас все необходимое, чтобы стать самым хитрым игроком?» — говорится на Cast it reach.

Там же упоминается, что участники будут жить в «сверхсекретном бункере», где им предстоит соревноваться в серии игр. Их будут проверять по семи основным характеристикам мира Fallout: сила, восприятие, выносливость, харизма, интеллект, ловкость и удача.

Производством и продюсированием реалити-шоу займутся студия Lambert, участвовавшая в создании «Игра в кальмара. Вызов». К ней присоединится Kilter Films — «Мир Дикого Запада» и «Fallout». Также в проекте будет участвовать и Bethesda Game Studios, разработчик оригинальной компьютерной игры Fallout. 

В первом сезоне запланированы к выходу десять эпизодов. Сумма денежного приза, за который будут сражаться участники, не разглашается.

Тем временем на Prime Video идет второй сезон сериала Fallout. На выходе он получил максимальный из возможных рейтинг на Rotten Tomatoes. Первые зрители остались в восторге поставили продолжению 100% «свежести».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Цены на нефть рухнули
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Названо самое популярное слово в русском языке
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Цены на нефть рухнули
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Названо самое популярное слово в русском языке
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве