Названы самые ожидаемые сериалы декабря

Редакция Би-би-си подготовила подборку самых ожидаемых сериалов грядущего декабря. В списке всего девять лотов. Среди них и премьеры, и продолжения крупных франшиз.

На 4-е декабря запланирована премьера вестерна The Abandons («Покинутые») от создателя «Сынов анархии» Курта Саттера. В центре сюжета две вдовы — в исполнении Джиллиан Андерсон и Лины Хиди, известной по роли Серсеи Ланнистер в «Игре престолов». Их героини оказываются втянутыми в борьбу за землю и влияние. Авторы описывают проект как историю о семье, выживании и столкновении личных интересов с суровой реальностью того времени.

Научно-фантастический спин-офф «Доктора Кто» под названием The War Between the Land and the Sea («Война между сушей и морем») выйдет 7-го декабря. Сериал рассказывает о древнем виде рептилий-амфибий Homo Aqua, который поднимается из океана и приводит мир к новому кризису. Поклонникам «Доктора Кто» эти существа известны как Морские дьяволы. В проекте снялись Рассел Тови, Гугу Мбата-Роу и Джемма Редгрейв.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку» Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так Общество 6 минут чтения

Психологический триллер Little Disasters («Маленькие катастрофы») с Дианой Крюгер начинается с того, что мать привозит в больницу ребенка с тяжелой травмой, но не может объяснить обстоятельства произошедшего. После этого вокруг семьи и ее окружения разворачивается расследование. Премьера состоится на Paramount+ 11-го декабря.

Документальный проект Taylor Swift: The End of An Era показывает подготовку певицы к мировому туру и работу ее команды. Платформа Disney+ в этот же день представит и концертный фильм The Final Show, снятый во время последнего выступления тура в декабре 2024 года. Релиз запланирован на 12 декабря.

Во втором сезоне сериала Fallout, который выйдет 17-го декабря, герои Люси и Гуль продолжают путешествие по постапокалиптическим пустошам Мохаве и приближаются к Нью-Вегасу. В новом сезоне появятся Джастин Теру и Маколей Калкин.

Пятый сезон Emily in Paris («Эмили в Париже») переносит Эмили в Рим, хотя часть действия разворачивается в Париже и Венеции. История остается в жанре легкой романтической драмы. Премьера состоится на Netflix 18-го декабря.

Я эмигрировал в Литву в 64 года Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину Общество 11 минут чтения

Историческая драма Amadeus («Амадей») предлагает новую экранизацию пьесы Питера Шеффера и известного одноименного фильма 1984 года. Уилл Шарп играет Моцарта, Пол Беттани — Сальери, а действие происходит в Вене XVIII века. Сериал выйдет 21-го декабря.

Финальный сезон Stranger Things («Очень странные дела») стартовал в конце ноября. Но еще три серии выйдут 25 декабря, а заключительная — 31 декабря. Финал одновременно будут показывать на Netflix и в кинотеатрах США и Канады.

В подборку Би-би-си также включен научно-фантастический шпионский триллер The Copenhagen Test. В центре сюжета — аналитик разведки, который обнаруживает, что его мозг взломан неизвестными злоумышленниками. Премьера назначена на 27-е декабря.