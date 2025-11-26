EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые ожидаемые сериалы декабря

2 минуты чтения 14:38 | Обновлено: 14:47
Названы самые ожидаемые сериалы декабря

Редакция Би-би-си подготовила подборку самых ожидаемых сериалов грядущего декабря. В списке всего девять лотов. Среди них и премьеры, и продолжения крупных франшиз.

На 4-е декабря запланирована премьера вестерна The Abandons («Покинутые») от создателя «Сынов анархии» Курта Саттера. В центре сюжета две вдовы — в исполнении Джиллиан Андерсон и Лины Хиди, известной по роли Серсеи Ланнистер в «Игре престолов». Их героини оказываются втянутыми в борьбу за землю и влияние. Авторы описывают проект как историю о семье, выживании и столкновении личных интересов с суровой реальностью того времени.

Научно-фантастический спин-офф «Доктора Кто» под названием The War Between the Land and the Sea («Война между сушей и морем») выйдет 7-го декабря. Сериал рассказывает о древнем виде рептилий-амфибий Homo Aqua, который поднимается из океана и приводит мир к новому кризису. Поклонникам «Доктора Кто» эти существа известны как Морские дьяволы. В проекте снялись Рассел Тови, Гугу Мбата-Роу и Джемма Редгрейв.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

Психологический триллер Little Disasters («Маленькие катастрофы») с Дианой Крюгер начинается с того, что мать привозит в больницу ребенка с тяжелой травмой, но не может объяснить обстоятельства произошедшего. После этого вокруг семьи и ее окружения разворачивается расследование. Премьера состоится на Paramount+ 11-го декабря.

Документальный проект Taylor Swift: The End of An Era показывает подготовку певицы к мировому туру и работу ее команды. Платформа Disney+ в этот же день представит и концертный фильм The Final Show, снятый во время последнего выступления тура в декабре 2024 года. Релиз запланирован на 12 декабря.

Во втором сезоне сериала Fallout, который выйдет 17-го декабря, герои Люси и Гуль продолжают путешествие по постапокалиптическим пустошам Мохаве и приближаются к Нью-Вегасу. В новом сезоне появятся Джастин Теру и Маколей Калкин.

Пятый сезон Emily in Paris («Эмили в Париже») переносит Эмили в Рим, хотя часть действия разворачивается в Париже и Венеции. История остается в жанре легкой романтической драмы. Премьера состоится на Netflix 18-го декабря.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

Историческая драма Amadeus («Амадей») предлагает новую экранизацию пьесы Питера Шеффера и известного одноименного фильма 1984 года. Уилл Шарп играет Моцарта, Пол Беттани — Сальери, а действие происходит в Вене XVIII века. Сериал выйдет 21-го декабря.

Финальный сезон Stranger Things («Очень странные дела») стартовал в конце ноября. Но еще три серии выйдут 25 декабря, а заключительная — 31 декабря. Финал одновременно будут показывать на Netflix и в кинотеатрах США и Канады.

В подборку Би-би-си также включен научно-фантастический шпионский триллер The Copenhagen Test. В центре сюжета — аналитик разведки, который обнаруживает, что его мозг взломан неизвестными злоумышленниками. Премьера назначена на 27-е декабря.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:The Abandons / Netflix

Посмотрите другие материалы

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии