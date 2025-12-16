Первые зрители остались в восторге от второго сезона Fallout

Второй сезон Fallout получил максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes из возможных. Первые зрители поставили 100% «свежести» продолжению сериала, основанному на одноименной игровой франшизе, говорится на сайте агрегатора.

В новом сезоне герои Люси и Гуль продолжают путешествие по постапокалиптическим пустошам Мохаве и приближаются к Нью-Вегасу. Также в сериале появятся актеры Джастин Теру и Маколей Калкин.

Создатели второго сезона Fallout обещали, что зрители смогут насладиться жестокой резней, захватывающим сюжетом и красивыми саундтреками. Продюсеры Джонатан Нолан и Лиза Джой порадовались, что смогут снова «подорвать мир».

Первый сезон в основном создавался в Нью-Йорке и Юте, а вот съемки продолжения перенесли в Калифорнию. Создатели сериала Fallout таким образом смогли сэкономить 25 миллионов долларов благодаря налоговым льготам.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться Общество 9 минут чтения

Amazon продлили сериал Fallout на третий сезон практически сразу после презентации тизера в мае 2025 года. Студия оценила интерес аудитории и благоприятные зрительские отзывы.

На 76-й церемонии вручения премии «Эмми» первый сезон Fallout удостоился номинации за лучшую мужскую роль и наиболее интересный сценарий. Однако победу одержал в двух менее престижных номинациях: сериал наградили за музыкальное сопровождение первого эпизода «Конец», а также за маркетинговую кампанию.

Ранее второй сезон попал в список самых ожидаемых сериалов декабря.