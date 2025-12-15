EN
Интернет и мемы

77-летняя стримерша из России выиграла международную игровую премию

2 минуты чтения

Стримерша из Нижнего Новгорода, 77-летняя пенсионерка Ольга Ивановна, известная в сети как Бабушка Ольга, стала победительницей международной премии NNYS в номинации «Лучший игровой момент года». Итоги голосования объявили ведущие церемонии на Twitch-канале проекта.

Так, российская стримерша, которая играет под ником i_olga, обошла четырех других кандидатов. По итогам голосования Бабушка Ольга набрала 32% голосов.

«Вероятно, это наша самая пожилая победительница за всю историю шоу. Очень захватывающая и действительно красивая игра», — отметил ведущий. 

Бабушка Ольга получила премию за эйс в игре Counter-Strike 2. Речь идет о моменте, когда игрок за один раунд уничтожает всю вражескую команду. В победном эпизоде Ольга Ивановна заняла позицию у «ямы» и ликвидировала пятерых соперников, используя винтовку M4A1-S. Видео с «эйсом» стало популярным в сети и даже заняло четвертое место в рейтинге сабреддита Counter-Strike на Reddit. 

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

Путь к популярности Ольги Ивановны начался в 2021 году. До нового увлечения вышедшая на пенсию бывший бухгалтер занималась домашними делами и вязанием. Все изменилось, когда внук подарил ей смартфон, и она открыла для себя стримы на ютубе. Вскоре он же настроил для Бабушки Ольги старый ноутбук и научил ее играть в Counter-Strike. Увидев увлеченность женщины, семья позже собрала ей полноценный игровой ПК с подсветкой и удобным креслом.

«Меня зовут Ольга, мне 77 лет и я пенсионер. Решила стать стримером и уже здесь я не новичок. Когда я играю, то про все забываю, можно сказать отрываюсь от забот, учусь управлению и познаю мир компьютерных игр, ведь в моём поколении такого не было», — сказано в описании ее аккаунта на Twitch, где у женщины уже более 247 тысяч подписчиков.

Бабушка Ольга зарабатывает исключительно на стримах и принципиально отказывается от рекламы, писал «Нижний Новгород онлайн». По данным издания, ее средний доход составляет около 100 тысяч рублей в месяц за счет поддержки зрителей.

