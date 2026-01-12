Пенсионерка заработала на лечение внука от рака с помощью Minecraft

Пенсионерка из американского штата Аризона, 81-летняя Сью Жако, заработала на лечение своего 17-летнего внука Джека с помощью игры в Minecraft. Об этом рассказал телеканал ABC15 Arizona.

В 2024 году Джеку Селфу диагностировали онкологическое заболевание — саркому. Как он рассказал журналистам, лечение было очень непростым — юноше пришлось пережить 200 химиотерапевтических сеансов в течение года.

Прошлым летом Джек и его брат познакомили свою бабушку Сью со своей любимой игрой — Minecraft. Первое время для Жако это было способом отвлечься от переживаний за внука и почувствовать с ним связь.

После нескольких месяцев игр с внуками Сью Жако решила завести ютуб-канал. Она назвала его GrammaCrackers и начала публиковать там видео своих игр. Неожиданно для Жако количество подписчиков и просмотров записей активно росло. Сейчас на канал подписаны 150 тысяч человек, а первое видео посмотрели больше 500 тысяч пользователей.

11-летний мальчик пропал без следа Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки Криминал 7 минут чтения

Подписчики и зрители начали жертвовать на лечение Джека. По словам его брата, сумма донатов варьировалась от одного до пяти тысяч долларов. На платформе GoFundMe в итоге удалось собрать 35 тысяч долларов от ста жертвователей.

Сейчас Джек Селф полностью вылечился от онкологии. «Я свободен от рака. И я чувствую себя хорошо», — сказал внук Сью Жако журналистам телеканала ABC15 Arizona.

Сама Жако в интервью отметила, что не только играла в Minecraft, но и молилась за внука. Она отметила, что излечение Джека от саркомы «самой невероятной вещью».