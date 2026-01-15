Африка столкнулась с проблемами из-за одновременного избытка и дефицита слонов

В Южном Судане популяция слонов сократилась на 5% по сравнению с численностью животных, которая была 50 лет назад. Об этом рассказала британская газета The Guardian.

В начале 1970-х популяция слонов на территории современного Южного Судана составляла 135 500 особей, следует из подсчетов эколога доктора Мюррея Уотсона. Сейчас из-за гражданской войны и браконьерства численность этих животных в стране значительно снизилась.

Один из охотников в деревне Марува рассказал журналистам, что давно не видео слонов, а последнюю особь убил два года назад. Бивни животного мужчина продал за 50 долларов каждый, эту сумму пришлось поделить между пятью мужчинами.

Охотник сказал The Guardian, что если бы встретил слона, то убил бы его: «Для еды. Мы очень бедные. У нас ничего нет. Никто из стоящих здесь не имеет работы. Все, что мы можем делать, — это выживать».

В другой деревне Бадингило сотрудник African Parks Дэвид Ливая, который бежал от гражданской войны, сказал журналистам, что поддерживать популяцию слонов сложно, так как они никого не волнуют, когда гибнут близкие люди.

В конце 2025 года браконьеры убили последнего слона, жившего в African Parks, а также жирафа, рассказали журналисты со ссылкой на письмо от сотрудников парка.

Вместе с этим в другой части Африки существует противоположная проблема — деятельность по защите популяции слонов дала настолько хорошие результаты, что животным не хватает места и они выходят в населенные пункты.

По большей части эта проблема касается стран, на территории которых находится трансграничный заповедник Каванго-Замбези: Анголы, Замбии, Зимбабве, Ботсваны и других.

Жительница поселка Мхосана в Зимбабве Франциска Сибанда рассказала The Guardian, что из-за слонов недавно лишилась мужа: животные затоптали его в нескольких метрах от дома. Позже 12 слонов пришли попить перед бассейном сафари-лоджа недалеко от национального парка Хванге, в котором остановились журналисты.

В связи с этим в конце 2024 года власти Зимбабве и Намибии объявили о масштабных отстрелах слонов. Идею возобновления этой стратегии также выдвинула Ботсвана. Это вызвало международный резонанс, на что многие жители этих стран заявили, что жители Европы не могут рассказывать, как жить африканцам.

Есть и более гуманные методы защиты от слонов, в частности кнуты, которые издают звук, похожий на выстрел, а также заборы, смазанные острыми на вкус и запах веществами. Эти способы помогают на местном уровне, но не решают вопрос с тем, что слонам не хватает места для жизни.

Переселять слонов крайне сложно, но возможно, отметили журналисты. К примеру, в 2016 году African Parks переместила 500 особей на сотни километров между двумя парками в Малави, что стало крупнейшим переселением этих животных внутри страны за всю ее историю.