СМИ: США решили приостановить выдачу виз гражданам России и десятков других стран

2 минуты чтения 17:34 | Обновлено: 17:54

С 21 января США на неопределенный срок приостановят выдачу виз для граждан 75 стран, в списке которых Россия, Иран, Афганистан, Сомали, Бразилия, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепартамента США.

Из документа, как утверждается, следует, что приостановка будет действовать неопределенное время — до тех пор, пока Госдепартамент не пересмотрит процедуры проверки и отбора кандидатов на получение визы.

Ограничения объясняются борьбой с иммиграцией, а также тем, что, по мнению Госдепартамента США, некоторые заявители «могут стать обузой» для Соединенных Штатов. По информации Fox News, сотрудники американских консульств смогут делать исключения, но только в случае, если кандидат на визу докажет, что не станет «обузой» для общества.

В ноябре 2025 года Госдепартамент США разослал сотрудникам американских консульств по всему миру телеграмму с новыми строгими правилами проверки тех, кто подал заявление на визу. Из этих правил следует, что во въезде в США могут отказать, если претендент с высокой вероятностью будет зависеть от государственных пособий.

При этом, как утверждается, учитывая широкий список факторов: состояние здоровья, возраст, знание английского языка, финансовое положение и прочее. В визах, согласно новым правилам, могут отказать заявителям старшего возраста и людям с избыточным весом, а также тем, кто ранее получал государственную денежную помощь, пишет Fox News.

Новость дополняется…

