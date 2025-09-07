США ужесточили условия подачи документов на визу для россиян

Госдепартамент США с шестого сентября ввел строгую привязку к определенным посольствам граждан тех стран, где приостановлена выдача неиммиграционных виз. Теперь россияне смогут подавать документы только в посольствах США в Варшаве (Польша) и Астане (Казахстан), обратил внимание телеграм-канал «Улететь».

Согласно новым требованиям, опубликованным на сайте ведомства, заявители должны будут проходить собеседование строго в стране своего гражданства или постоянного проживания. Для граждан 17 стран, включая Россию, где США приостановили выдачу неиммиграционных виз (туристических, студенческих и других), теперь определены конкретные дипломатические представительства.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец Общество 6 минут чтения

По данным «Улететь», ранее россияне могли подавать документы в любом удобном посольстве США за рубежом, однако теперь эта практика, по сути, отменена. «Редкие исключения могут быть по гуманитарным причинам, в связи с медицинскими неотложными случаями или по соображениям внешней политики», — говорится на сайте Госдепартамента.

В ведомстве также подчеркнули, что ранее назначенные собеседования в другие посольства Соединенных штатов сохраняются и отменены не будут. Однако все новые записи должны оформляться строго в соответствии с обновленными требованиями Госдепартамента и только в указанных консульствах.

Обновленные требования уже вступили в силу.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

Телеграм-канал напомнил, что Польша еще в 2023 году ограничила въезд для граждан России почти по всем основаниям. Согласно правилам, въезд даже ограничили тем россиянам, у которых есть шенгенские визы, выданные другими странами. Кроме того, страна ввела запрет на въезд пассажирских автомобилей с российскими номерами, независимо от того, управляет транспортным средством гражданин России или другого государства.