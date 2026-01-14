Объявлены сроки появления первого отеля на Луне

Калифорнийский стартап Galactic Resource Utilization Space предлагает желающим забронировать отдых на Луне, но сильно заранее. Компания объявила о планах открыть лунный отель к 2032 году и уже запустила сайт для приема заявок от потенциальных клиентов.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти Мир 13 минут чтения

На сайте подчеркивается, что речь идет не о космическом туризме в его классическом понимании, а буквально о «присоединение к раннему этапу создания инфраструктуры для жизни за пределами Земли».

После одобрения заявки клиентам предложат заключить депозитное соглашение и внести предоплату в размере 250 тысяч долларов или миллиона долларов, в зависимости от выбранного варианта участия. Полный возврат депозита возможен по истечении первых 30 дней. В дальнейшем эта сумма будет зачтена в итоговую стоимость бронирования, когда отель будет готов принять гостей.

Финальная цена проживания пока не определена, но, как ожидается, она превысит 10 миллионов долларов. Чтобы просто подать заявку, придется заплатить тысячу долларов.

Galactic Resource Utilization Space при этом оставляет за собой право запросить дополнительные личные, медицинские и финансовые данные, чтобы подтвердить возможность перелета и сохранить место за участником. В GRU отмечают, что будут сопровождать клиентов на всех этапах отбора.

Для реализации проекта стартап планирует использовать запатентованную систему жилых модулей и автоматизированную технологию переработки лунного грунта в строительные конструкции. Начать строительство GRU рассчитывает в 2029 году — после получения необходимых регуляторных разрешений.

Россиянин скопировал Skype и разбогател Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные Экономика 8 минут чтения

Основной аудиторией будущего отеля компания называет участников предыдущих коммерческих космических полетов и состоятельных клиентов, включая пары, рассматривающие Луну как место для проведения медового месяца. Основатель GRU, 22-летний Скайлер Чан, заявляет, что проект должен стать шагом к формированию «лунной экономики» и долгосрочному освоению космоса.

По информации портала Founded, Чан окончил Калифорнийский университет в Беркли, рано начал работать с аэрокосмическими и технологическими проектами и участвовал в разработках, связанных с космической отраслью. В публикации его описывают как представителя нового поколения основателей, которые сочетают инженерный бэкграунд с венчурным мышлением и делают ставку на долгосрочные проекты по созданию инфраструктуры за пределами Земли, а не только на разовый космический туризм.