Опасность микропластика поставили под сомнение

2 минуты чтения 20:31

Ученые поставили под сомнение большинство громких исследований, в которых говорилось об обнаружении микропластика в организме человека. Теперь научное сообщество переосмысляет потенциальный ущерб здоровью, который якобы несет в себе микропластик, сообщает The Guardian.

Главная проблема заключается в том, что, как отмечает издание, некоторые исследования публикуются в спешке, опуская рутинные научные проверки. Из-за этого, например, под сомнения попали работы, в которых говорилось, что микро- и нанопластик обнаружили в головном мозге, яичках, плаценте, артериях и других местах.

Как минимум результаты 18 громких исследований на тему микропластика уже были оспорены научным сообществом. Все из-за того, что их авторы не учитывали, что некоторые ткани человеческого организма могут влиять на измерения точно так же, как обычная пластмасса. Озвученные сомнения произвели эффект разорвавшейся бомбы, пишет The Guardian

«Это действительно заставляет нас пересмотреть все, что, по нашему мнению, мы знаем о микропластике в организме. Что, как оказалось, на самом деле не так уж и много. Некоторые исследователи выдвигают экстраординарные заявления, но не предоставляют даже обычных доказательств», — заявил в разговоре с изданием химик Роджер Кульман.

Ключевым способом измерения массы микропластика в организме являлось его испарение ради улавливания образующихся паров. Этот метод назвали Py-GC-MS и именно он подвергся особенной критике, так как оказалось, что Py-GC-MS не подходит для идентификации полиэтилена из-за постоянных помех.

Проблема заключается в том, что некоторые низкомолекулярные соединения, образующиеся при разложении полиэтилена и поливинилхлорида, могут также возникать из жировых тканей человека. Перед анализом человеческие образцы химически обрабатывают для удаления биологической ткани, однако при ее неполном разрушении результаты могут давать ложноположительные сигналы о наличии микро- и нанопластика. Химик-эколог из университета Квинсленда в Австралии Кассандра Рауэрт отмечает, что в результаты некоторых исследований просто невозможно поверить.

«Я не видела доказательств того, что частицы размером от 3 до 30 микрометров могут проникать в кровоток. Исходя из того, что мы знаем о фактическом воздействии пластика в нашей повседневной жизни, с биологической точки зрения маловероятно, что эта масса пластика действительно окажется в этих органах», — объяснила Рауэрт.

Доктор Душан Материч из Центра экологических исследований им. Гельмгольца в Германии добавил, что, «микропластиковая бумага для мозга — это шутка». Он отметил, что жир дает ложноположительные результаты при обнаружении полиэтилена.

«В целом, мы просто находимся на раннем этапе попыток понять потенциальное воздействие микропластика на здоровье человека, и нет готового рецепта, как это сделать. Большая часть критики, направленной против проведенной на сегодняшний день работы (то есть со стороны нашей лаборатории и других), носит предположительный характер и не подкреплена фактическими данными», — заявил The Guardian профессор Мэтью Кэмпен, ведущий автор исследований о мозге.

Недавно ученые также обнаружили, что металлические крышки бутылок оказались «существенным» источником загрязнения организма человека микропластиком. Отмечается, что больше всего микропластика содержится в стеклянной таре.

