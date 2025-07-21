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Мир

Ученые назвали «неожиданный» источник загрязнения организма человека пластиком

2 минуты чтения 18:53

Металлические крышки бутылок оказались «существенным» источником загрязнения организма человека микропластиком. Больше всего его содержится в стеклянной таре, пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Франции.

Уровень загрязнения в стеклянных бутылках, которые были закрыты металлическими крышками, оказался в 50 раз больше аналогичного показателя в пластиковой таре с пластиковой крышкой. Более подробное исследование выявило, что микропластик соответствовал материалу, цвету и полимерному составу краски, покрывающей внешнюю поверхность крышек.

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Исследователи изучали содержание микропластика в пластиковых, стеклянных, металлических и картонных бутылках. Напитки также отличались — для работы использовались пиво, вода, вино и безалкогольные напитки. Ученые обнаружили пластик во всех исследованных образцах.

Один из авторов исследования Александр Део заявил, что ученые решили сконцентрироваться на сравнении влияния материала крышек на количество микропластика в напитке, поскольку обнаружили совпадение цвета пластика с цветом крышки, его состав соответствовал внешней краске.

Металлические крышки, по мнению Део, сильнее загрязняют напитки, поскольку после производства хранятся друг с другом в коробках. При соприкосновении они царапаются, а получившиеся кусочки веществ проникают в бутылку во время того, как ее закрывают.

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Ученые предложили, что получающийся таким образом микропластик можно удалять с помощью промывки и продувки крышек перед тем, как ими будут закрыты бутылки. Однако они признали, что этот метод эффективно работает в лабораторных условиях, в промышленном масштабе реализовать его может быть сложнее.

Также во время работы исследователи нашли следы микропластика, который не содержался в краске. Вероятно, он оказался в напитках из-за загрязнений воды, использовавшейся для приготовления продукта, или в процессе производства.

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