Несколько российских городов вошли в рейтинг самых безопасных в мире

Нижний Новгород, Казань, Калининград и Москва вошли в рейтинг сотни самых безопасных городов мира. Топ был составлен порталом Numbeo.

Нижний Новгород занял в рейтинге 56-е место, его окружают Бухарест (Румыния) и Роттердам (Нидерланды). Казань расположилась на 72-м месте между Сплитом (Хорватия) и Эдинбургом (Великобритания).

Калининград находится в топе не сильно ниже — на 78-м месте между Ахмедабадом (Индия) и Исламабадом (Пакистан). Москва находится на 99-м месте, выше нее расположена Варна (Болгария), ниже, на сотом месте, — Дюссельдорф (Германия).

На первом месте в мировом рейтинге оказался Абу-Даби (ОАЭ), за ним следуют Доха (Катар) и Дубай (ОАЭ). В топ-5 также вошли Тайбэй (Тайвань) и Шарджа (ОАЭ).

Рейтинг безопасности включает в себя оценку преступности, уровня полицейского присутствия, качества инфраструктуры и других факторов, влияющих на восприятие безопасности жителями и гостями города.

Ни один из российских городов не вошел в рейтинг десяти «самых притягательных» городов мира, составленный японским фондом Mori Memorial Foundation. В основе топа 72 показателя, от продолжительности жизни и качества воздуха до количества стартапов, ночных клубов и университетов.

Первое место в 14-й раз подряд занял Лондон. Столица Великобритании показала особенно высокие результаты в категориях культурного взаимодействия и доступности, набрав в общей сложности 1642,2 балла из 2700 возможных.

На втором месте оказался Токио, который впервые с момента появления рейтинга обогнал Нью-Йорк и стал лидером в категории комфортного проживания, а также занял вторую строчку в категории культурного взаимодействия. Нью-Йорк же опустился в общем рейтинге на третье место из-за роста стоимости жизни.

В пятерку самых притягательных городов также вошли Париж и Сингапур. Далее в топ-10 идут Сеул, Амстердам, Шанхай, Дубай и Берлин.