Общество

Названы «самые притягательные» города мира

2 минуты чтения 18:57

Ежегодный рейтинг самых влиятельных городов мира, составляемый японским фондом Mori Memorial Foundation, составил список «самых притягательных» городов мира на основе 72 показателей, от продолжительности жизни и качества воздуха до количества стартапов, ночных клубов и университетов. На это обратил внимание TimeOut.

Под притягательностью города авторы исследования понимают «всеобъемлющую способность привлекать людей, капитал и предприятия со всего мира». Для оценки они разделили все показатели по шести категориям: экономика, исследования и разработки, культурное взаимодействие, качество жизни, окружающая среда и доступность.

Так, первое место 14-й раз подряд занял Лондон. Столица Англии и Соединенного Королевства показала особенно высокие результаты в категориях культурного взаимодействия и доступности, набрав в общей сложности 1642,2 балла из 2700 возможных. 

Среди преимуществ Лондона исследователи выделили непосредственную близость шести международных аэропортов, а также разветвленную и надежную сеть метро и быстро развивающуюся велосипедную инфраструктуру. Также авторы рейтинга отметили, что в городе, помимо всемирно известных музеев и театров, есть множество других культурных площадок и событий.

На втором месте оказался Токио, который впервые с момента появления рейтинга обогнал Нью-Йорк и стал лидером в категории комфортного проживания, а также занял вторую строчку в категории культурного взаимодействия. Нью-Йорк же опустился в общем рейтинге на третье место из-за роста стоимости жизни.

В пятерку самых притягательных городов также вошли Париж и Сингапур. Далее в топ-10 идут Сеул, Амстердам, Шанхай, Дубай и Берлин.

