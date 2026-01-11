Россиянка погибла при столкновении катера с рыболовецкой лодкой в Таиланде

В Таиланде в результате столкновения скоростного пассажирского катера с рыболовецким траулером погибла 18-летняя туристка из России Елизавета Старых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, всего в результате аварии травмы получили не менее 19 иностранных туристов. Ссылаясь на данные властей провинции Пхукет, ТАСС пишет, что авария произошла в воскресенье около пяти утра по московскому времени. Всего на катере находились около 40 туристов и членов экипажа.

В свою очередь, телеграм-канал Shot, ссылаясь на сообщения неназванных тайских СМИ, утверждает, что на борту катера было 52 пассажира и три члена команды. По его данным, инцидент произошел рано утром у берегов острова Ко Кай. Скоростной пассажирский катер Korawich Marine 888 врезался в траулер Pichai Samut, получил серьезное повреждение носа, перевернулся и затонул. .

Как сообщил источник ТАСС в туристической индустрии Таиланда, попавший в аварию катер принадлежит компании, чьи суда уже становились участниками подобных инцидентов. По его словам, компания-владелец катера «проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса».

3 января тайские СМИ сообщили о гибели российского туриста в провинции Пханг Нга недалеко от Пхукета. По их данным, 40-летний Сергей Д. умер во время экскурсии в буддийский монастырь Wat Tham Ta Pan, известный также как храм Рая и Ада.

Как сообщалось, мужчина поднимался по узкой и крутой лестнице к пагоде, расположенной на горе, когда из-за жары ему стало плохо и он упал. Позже другие посетители храма нашли и россиянина без сознания и вызвали экстренные службы. Однако прибывшие спасатели не смогли ничем помочь россиянину и констатировали его смерть.