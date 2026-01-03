Россиянин умер во время экскурсии в Таиланде

Турист из России, 40-летний Сергей Д. умер во время экскурсии в буддийский монастырь Wat Tham Ta Pan, известный также как храм Рая и Ада, в провинции Пханг Нга недалеко от Пхукета. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на спасателей.

По предварительным данным, мужчина поднимался по узкой и крутой лестнице к пагоде, расположенной на горе, и упал из-за жары. Его нашли без сознания у входа в храм и вызвали спасателей.

Когда спасатели вместе с медиками прибыли на место, они не смогли помочь Сергею и констатировали его смерть. Чтобы спустить тело россиянина с горы, спасатели задействовали в том числе альпинистское снаряжение. Операция заняла много времени, после чего тело мужчины доставили в одну из местных больниц. Там специалисты должны установить причину его смерти.

«Турдом» отмечает, что после случившегося местные власти призвали туристов учитывать погодные условия при отправке на экскурсии, запасаться достаточным количеством воды и трезво оценивать свои силы.

Издание добавило, что храм Ада и Рая находится в двух часах езды от Пхукета. После подъема по лестнице туристы попадают на смотровую площадку, а посещение этого места входит во многие экскурсионные туры.

