EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Россиянин умер во время экскурсии в Таиланде

2 минуты чтения 15:06

Турист из России, 40-летний Сергей Д. умер во время экскурсии в буддийский монастырь Wat Tham Ta Pan, известный также как храм Рая и Ада, в провинции Пханг Нга недалеко от Пхукета. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на спасателей.

По предварительным данным, мужчина поднимался по узкой и крутой лестнице к пагоде, расположенной на горе, и упал из-за жары. Его нашли без сознания у входа в храм и вызвали спасателей. 

Когда спасатели вместе с медиками прибыли на место, они не смогли помочь Сергею и констатировали его смерть. Чтобы спустить тело россиянина с горы, спасатели задействовали в том числе альпинистское снаряжение. Операция заняла много времени, после чего тело мужчины доставили в одну из местных больниц. Там специалисты должны установить причину его смерти.

Отличите настоящую новость от фейка
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
Интернет и мемы2 минуты чтения

«Турдом» отмечает, что после случившегося местные власти призвали туристов учитывать погодные условия при отправке на экскурсии, запасаться достаточным количеством воды и трезво оценивать свои силы.

Издание добавило, что храм Ада и Рая находится в двух часах езды от Пхукета. После подъема по лестнице туристы попадают на смотровую площадку, а посещение этого места входит во многие экскурсионные туры.

Ранее сообщалось, что житель Благовещенска попал в изолятор в Таиланде после того, как он несколько раз опоздал на работу, и его уволили. По данным СМИ, после увольнения россиянину аннулировали визу, и он оказался в нелегальном статусе в стране. Мужчина, работавший в Таиланде учителем английского языка и физкультуры, попытался выехать за границу, чтобы обнулить срок своего пребывания в стране, но был задержан в аэропорту Бангкока.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
30 декабря 2025
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
29 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
18 ноября 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян