Мир

Массовые протесты захлестнули одного из главных союзников России

2 минуты чтения 11:51

Население Ирана уже более 10 дней выходит на массовые протесты против политики правительства и ее экономических последствий, пишут Euronews, CNN и Би-би-си.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

Журналисты со ссылкой на данные агентства Human Rights Activist News сообщают, что люди вышли на улицы во всех провинциях (останах) Ирана, в настоящий момент протесты идут как минимум в 111 городах и населенных пунктах страны. 

Иранцы начали протестовать 28 декабря. В этот день владельцы магазинов в Тегеране вышли на улицы, чтобы выразить недовольство резким падением стоимости иранского риала, курс которого снизился до рекордно низкого уровня, отмечает Би-би-си. 

Позже к ним присоединились студенты, а протесты распространились на другие города. Вышедшие на улицу люди начали скандировать лозунги против верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи: «Смерть диктатору». Некоторые из них упоминают Резу Пехлеви, сына свергнутого в конце 1970-х шаха Ирана. 

Иранская правозащитная организация IHRNGO сообщает о 45 погибших в ходе протестов, среди них не менее восьми детей, отмечает CNN. Активисты также пишут о сотнях человек, получивших повреждения. По их данным, были задержаны не менее двух тысяч человек. 

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
Общество8 минут чтения

Персидская служба Би-би-си смогла подтвердить гибель 21 протестанта. Власти отчитались о пяти погибших сотрудниках сил безопасности. Для сдерживания протеста правительство страны пытается ограничивать работу интернета — первые сообщения о сокращении трафика почти на треть появились 4 января, через пять дней, как отмечает проект NetBlocks, доступ в интернет был ограничен практически полностью. Euronews сообщает, что в Иране отключены также телефонные линии. 

Власти активно применяют силу против протестующих. Би-би-си пишет о наличии записей, доказывающих, что силовики открыли огонь в сторону людей. В Каемийе, в провинции Фарс, протестующие снесли статую Касема Сулеймани, главы элитного подразделения «Кудс», который был убит в начале 2020 года по приказу Дональда Трампа. 

Сообщается, что к 7 января протестующие взяли под контроль два иранских города — Абданан и Малекшахи. Полицейские в Абданене якобы начали присоединяться к протестующим после захвата города. Проверить эти сведения, а также получить достоверные данные по количеству участников протеста и географии охваченных им городов невозможно — независимые СМИ не могут свободно работать в Иране, отмечает Би-би-си.

СМИ также сообщили, что Али Хаменеи подготовил план побега на случай, если силовики не смогут подавить протесты. По данным The Times, лидер Ирана собрался эвакуироваться в Москву, для чего придется собрать все его активы и средства за границей.

