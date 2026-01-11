EN
Супружеской паре аннулировали брак из-за ChatGPT

2 минуты чтения 16:55

В Нидерландах суд аннулировал брак супружеской пары, чьи имена не раскрываются, из-за того, что проводивший церемонию человек использовал сгенерированную ChatGPT речь. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, речь не соответствовала требования местного законодательства и была произнесена в шутливой форме. При этом супруги заявили, что они собирались пожениться независимо от того, была ли использована правильная формулировка при произнесении брачных клятв.

В решении суда говорится, что человек, проводивший их церемонию 19 апреля прошлого года, спросил, будут ли молодожены «продолжать поддерживать друг друга, подшучивать друг над другом и обниматься, даже когда жизнь станет трудной». Пара ответила «да», и церемониймейстер объявил их «не просто мужем и женой, а прежде всего командой, сумасшедшей парой, любовью друг друга и домом».

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика

Однако судья посчитал, что пара фактически не принесла присягу об исполнении брачных обязанностей, как того требует законодательство Нидерландов. «Суд понимает, что дата в свидетельстве о браке важна для мужчины и женщины, но не может игнорировать то, что гласит закон», — говорится в решении. Суд постановил исключить запись о бракосочетании из городского реестра.

Ранее сообщалось, что переписка с ChatGPT помогла разоблачить виновного в самом разрушительном пожаре в истории Лос-Анджелеса, в результате которого были уничтожены тысячи домов и погибли 12 человек. По данным СМИ, 29-летний таксист задавал искусственному интеллекту вопросы, которые помогли бы снять с него ответственность за пожар. Кроме того, за несколько месяцев до его начала мужчина сгенерировал изображения горящего леса и страдающих людей.

