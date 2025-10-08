В США арестовали 29-летнего мужчину, которого обвинили в организации самого разрушительного пожара в истории Лос-Анджелеса в январе этого года. Доказательством его вины послужила переписка с ChatGPT, пишет Би-би-си.

По версии следствия, водитель Uber Джонатан Риндеркнехт умышленно устроил пожар в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на первое января 2025 года. Отмечается, что это произошло после того, как он высадил пассажиров, припарковал машину и направился по туристической тропе Скалл-Рок.

Хотя очаг возгорания удалось оперативно потушить, огонь проник в корневую систему плотной растительности и продолжал тлеть под землей в течение нескольких дней. Это скрытое тление и стало причиной масштабного пожара, который вспыхнул с новой силой 7 января, пишет издание. В результате пожара погибли 12 человек, были уничтожены более шести тысяч домов.

Сообщается, что расследование происшествия велось, в том числе, с помощью данных, изъятых с телефона Риндеркнехта. Следователи изучили их и обнаружили видеозаписи, снятые им во время пожара, а также записи звонков в службу 911 сразу после полуночи. Полиция рассказала, что подозреваемый, таким образом, хотел «сохранить доказательства того, что он пытался помочь в тушении пожара».

Кроме того, с помощью данных мобильного телефона удалось точно установить местоположение мужчины в момент начала пожара. Свидетель, бывший пассажир его автомобиля, рассказал следователям, что Риндеркнехт выглядел взволнованным и злым в тот вечер.

Издание пишет, что ключевой зацепкой для следователей стала переписка мужчины с ChatGPT. Сообщается, что Риндеркнехт задавал ИИ вопросы, пытаясь снять с себя ответственность, например, спрашивал, «виноват ли он, если пожар начался из-за сигарет». Кроме того, за несколько месяцев до пожара он с помощью ChatGPT создавал изображения горящего леса и страдающих людей.

Так, в его запросе к ИИ содержался следующий текст: «В центре [картины] сотни тысяч бедных людей пытаются пройти через гигантские ворота с огромным знаком доллара. По другую сторону ворот и стены находится конгломерат самых богатых людей. Они отдыхают, наблюдают, как горит мир, и как страдают люди. Они смеются, веселятся и танцуют».

За месяц до предполагаемого поджога Риндеркнехт отправил ChatGPT еще одно тревожное сообщение: «Я буквально сжег свою Библию. Это было потрясающе. Я чувствовал себя свободным».

По данным издания, Риндеркнехт проживал всего в одном квартале от начала туристической тропы, где начался пожар, однако после поджога он переехал во Флориду, где и был задержан. Ему было предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества с применением огня. Также рассматривается возможность предъявления дополнительных обвинений, включая убийство людей.

Слушание по этому делу назначено на следующую неделю в Орландо.