Ученые обнаружили способность собак подслушивать людей и запоминать новые слова

2 минуты чтения 15:29 | Обновлено: 15:31

Некоторые интеллектуально развитые собаки способны запоминать новые слова, просто подслушивая разговоры людей между собой. К такому выводу пришли ученые Университета Этвеша Лоранда (ELTE) в Венгрии, пишет CNN.

Во время предыдущего исследования, венгерские ученые выяснили, что одаренные собаки могут запоминать названия игрушек во время игры с хозяевами. Чтобы проверить, смогут ли животные изучать новые слова без прямого взаимодействия, ученые пригласили ту же группу испытуемых в парах «хозяин–собака».

Так, в ходе эксперимента, хозяева передавали друг-другу игрушку и обсуждали ее между собой. Животным, при этом, не давали возможности взаимодействовать ни с людьми, ни с предметами.

По словам ученых, 7 из 10 собак смогли правильно идентифицировать игрушки и приносить их хозяевам, услышав их названия. «Эксперимент показал, что одаренные собаки могут запоминать названия новых объектов, подслушивая разговоры, аналогично тому, как это делают маленькие дети», — рассказали ученые.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир

Еще один эксперимент уже с восемью собаками показал, что они способны найти предмет, даже если он спрятан в коробке и находится не в поле зрения животного. Кроме того, как сообщают авторы исследования, большинство собак помнили названия этих игрушек даже спустя две недели. 

«Итак, мы приходим к выводу, что собаки способны учиться в самых разных условиях и делают это очень гибко. Это показывает нам, насколько глубоко эти собаки способны понимать наши человеческие взаимодействия», — прокомментировала автор исследования, когнитивный исследователь и тренер животных Шани Дрор. 

Ранее подобная способность усваивать слова, подслушивая других, была замечена лишь у двух бонобо и африканского серого попугая, пишет CNN.

