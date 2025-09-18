Ученые рассказали о сходстве в мышлении собак и людей

Собаки могут обладать абстрактным мышлением, что ранее считалось свойственным только их хозяевам. Но пока эту способность удалось обнаружить только у самых умных из них, пишет The Times со ссылкой на работу ученых из Венгрии.

Исследователи провели эксперимент с участием собак породы бордер-колли. Самые умные из них, как считают авторы работы, показали способность к запоминанию названий десятков игрушек, а также смогли группировать их по определенным критериям. Это собаки смогли сделать даже с предметами, которые им ранее не демонстрировались в ходе опыта.

Во время эксперимента хозяева играли со своими питомцами с помощью знакомых им игрушек. При разговоре про них участники упоминали термины pulls (игрушки для перетягивания, похожие, например, на предметы для игры с перетягиванием каната) и throws (предметы для бросков — мячи и фрисби). Все игрушки имели непохожий друг на друга вид, идентифицировать их исключительно по этому признаку было невозможно.

Затем каждой из собак выдали по одной игрушке каждого типа, но кодовые слова при животных не произносили. Через неделю началась финальная стадия эксперимента — хозяева попросили принести из кучи игрушек с употреблением кодовых слов. Животные приносили именно те, что им показывались без упоминания слов, но соответствовали типу игры.

Ученые считают, что такой результат можно считать доказательством того, что собаки самостоятельно распределили игрушки по категориям для игры в своей голове и сопоставили с известными им словами. По их мнению, это является признаком возможного наличия у псов абстрактного мышления, которое при этом в ходе эксперимента обнаруживалось только у самых умных собак. У остальных питомцев, не запоминающих большого количества слов, проверить это с помощью такого же метода не получится, пишут журналисты.