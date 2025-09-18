EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые рассказали о сходстве в мышлении собак и людей

2 минуты чтения 22:06 | Обновлено: 22:08

Собаки могут обладать абстрактным мышлением, что ранее считалось свойственным только их хозяевам. Но пока эту способность удалось обнаружить только у самых умных из них, пишет The Times со ссылкой на работу ученых из Венгрии.

Исследователи провели эксперимент с участием собак породы бордер-колли. Самые умные из них, как считают авторы работы, показали способность к запоминанию названий десятков игрушек, а также смогли группировать их по определенным критериям. Это собаки смогли сделать даже с предметами, которые им ранее не демонстрировались в ходе опыта.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

Во время эксперимента хозяева играли со своими питомцами с помощью знакомых им игрушек. При разговоре про них участники упоминали термины pulls (игрушки для перетягивания, похожие, например, на предметы для игры с перетягиванием каната) и throws (предметы для бросков — мячи и фрисби). Все игрушки имели непохожий друг на друга вид, идентифицировать их исключительно по этому признаку было невозможно.

Затем каждой из собак выдали по одной игрушке каждого типа, но кодовые слова при животных не произносили. Через неделю началась финальная стадия эксперимента — хозяева попросили принести из кучи игрушек с употреблением кодовых слов. Животные приносили именно те, что им показывались без упоминания слов, но соответствовали типу игры.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Ученые считают, что такой результат можно считать доказательством того, что собаки самостоятельно распределили игрушки по категориям для игры в своей голове и сопоставили с известными им словами. По их мнению, это является признаком возможного наличия у псов абстрактного мышления, которое при этом в ходе эксперимента обнаруживалось только у самых умных собак. У остальных питомцев, не запоминающих большого количества слов, проверить это с помощью такого же метода не получится, пишут журналисты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 