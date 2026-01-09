СМИ: Белый дом захотел заплатить жителям Гренландии за поддержку идеи о присоединении к США

Белый дом рассматривает возможность направить каждому жителю Гренландии единовременную выплату в надежде убедить их поддержать выход острова из состава Дании. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

Точная сумма, которая рассматривается американскими чиновниками, неизвестна. Собеседники агентства отметили, что она может составить минимум 10 тысяч и максимум 100 тысяч долларов на человека.

Население Гренландии составляет 57 тысяч человек, отмечает Reuters. Если информация об обсуждаемых суммах верна, то Белому дому потребуется от 570 миллионов до 5,7 миллиарда долларов для реализации своего плана.

Авторы материала отмечают, что этот вариант установления контроля над островом не единственный, власти США также могут рассматривать и использование вооруженных сил для решения задачи. Жители острова давно обсуждают идею независимости от Дании, однако такое предложение от Вашингтона может показаться им унизительным, считает Reuters.

Власти Дании и Гренландии продолжают делать заявления о невозможности продажи острова. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором заявил о готовности властей острова к диалогу, однако отверг идею об аннексии со стороны США и призвал прекратить давление по этому вопросу.

Копенгаген и другие страны ЕС также не согласны с риторикой президента США Дональда Трампа, заявляющего о необходимости установления контроля над островом со стороны Вашингтона. 7 января лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Дании при поддержке Нидерландов и Канады опубликовали совместное заявление о том, что только Дания и Гренландия могут принимать решения, касающиеся судьбы острова и его населения.

Ранее СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом плана по сдерживанию Трампа. Так, ЕС уже сейчас готовится вдвое увеличить финансирование острова в попытке противостоять обещанию Белого дома о привлечении американских инвестиций, а также рассматривает возможность отправить в Гренландию войска стран Европы.