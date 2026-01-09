EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Белый дом захотел заплатить жителям Гренландии за поддержку идеи о присоединении к США

2 минуты чтения 10:37

Белый дом рассматривает возможность направить каждому жителю Гренландии единовременную выплату в надежде убедить их поддержать выход острова из состава Дании. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

Точная сумма, которая рассматривается американскими чиновниками, неизвестна. Собеседники агентства отметили, что она может составить минимум 10 тысяч и максимум 100 тысяч долларов на человека.

Население Гренландии составляет 57 тысяч человек, отмечает Reuters. Если информация об обсуждаемых суммах верна, то Белому дому потребуется от 570 миллионов до 5,7 миллиарда долларов для реализации своего плана.

Авторы материала отмечают, что этот вариант установления контроля над островом не единственный, власти США также могут рассматривать и использование вооруженных сил для решения задачи. Жители острова давно обсуждают идею независимости от Дании, однако такое предложение от Вашингтона может показаться им унизительным, считает Reuters.

Власти Дании и Гренландии продолжают делать заявления о невозможности продажи острова. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором заявил о готовности властей острова к диалогу, однако отверг идею об аннексии со стороны США и призвал прекратить давление по этому вопросу.

Копенгаген и другие страны ЕС также не согласны с риторикой президента США Дональда Трампа, заявляющего о необходимости установления контроля над островом со стороны Вашингтона. 7 января лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Дании при поддержке Нидерландов и Канады опубликовали совместное заявление о том, что только Дания и Гренландия могут принимать решения, касающиеся судьбы острова и его населения.

Ранее СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом плана по сдерживанию Трампа. Так, ЕС уже сейчас готовится вдвое увеличить финансирование острова в попытке противостоять обещанию Белого дома о привлечении американских инвестиций, а также рассматривает возможность отправить в Гренландию войска стран Европы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул