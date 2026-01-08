СМИ: ЕС начал готовить планы сдерживания желающего получить Гренландию Трампа

Страны ЕС начали всерьез воспринимать заявления президента США Дональда Трампа о желании получить контроль над входящим в состав Дании островом Гренландия. Об этом со ссылкой на анонимные источники в НАТО пишет Politico.

Европейские политики «отчаянно» ищут план, который помог бы остановить Трампа. «Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом. Он настроен агрессивно, и нам нужно быть готовыми», — рассказал журналистам дипломат из ЕС.

Белый дом ведет себя так, как будто может совершать любые действия, что шокирует власти стран Европы, уверен побеседовавший с Politico датский политик. В ЕС не понимают точно, что именно Европа может сделать в ответ, но решение необходимо принимать уже сейчас.

Politico отмечает, что у Евроюсоза есть четыре варианта действий, с помощью которых он может потенциально противостоять планам Трампа. Первым из них является поиск компромисса, который позволит главе Белого дома представить урегулирование спора в качестве победы, а Дании и Европе выйти из затруднительного положения без территориальных потерь.

Посредником между сторонами конфликта мог выступить блок НАТО, способный проводить больше военных учений в районе Гренландии, увеличить расходы на оборону в арктическом секторе и разместить дополнительный контингент в районе острова.

Второй вариант предплолагает увеличение финансирования Гренландии со стороны ЕС, этот план фактически уже начал реализовываться. Сейчас Евросоюз предлагает почти вдвое увеличить свои расходы на остров с 2028 года, доведя их до 530 миллионов евро за семь лет. Кроме того, Гренландия сможет претендовать на дополнительные 44 миллиона евро, предназначенные для удаленных европейских территорий. В ЕС это действие воспринимают в качестве контраргумента для жителей острова, которым Трамп обещает выделение американских инвестиций.

Еще одним пунктом в списке возможных стратегий ответа в тексте Politico называется введение экономических мер реагирования на действия США — ответные шаги на применяемые Белым домом импортные пошлины уже были анонсированы Брюсселем, но сейчас они не применяются. Евросоюз мог бы попробовать надавить на США угрозой начать применять свои ограничения, но для этого, как отмечается в тексте, сначала придется убедить Трампа в серьезности намерений ЕС, поскольку предыдущие заявления Брюсселя не привели к реальным действиям.

Самым решительным из возможных вариантов противодействия Трампу Politico называет размещение в Гренландии наземных войск одной или нескольких стран ЕС. При этом они вряд ли будут наносить упреждающий удар по вооруженным силам США или активно противодействовать им при попытке силового захвата острова, однако если Вашингтон отправит небольшую группу солдат, то она может быть арестована. Также сдерживающим фактором может стать само размещение войск — потенциально это действие, как отмечается в текстке, способно заставить США отказаться от планов по захвату Гренландии.