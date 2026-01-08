СМИ назвали владельца захваченного американцами российского нефтяного танкера

Захваченный Европейским командованием Вооруженных сил США в открытом море нефтяной танкер Marinera принадлежит российской компании «Буревестмарин», выяснила «Новая газета Европа». Согласно данным Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации и ЕГРЮЛ, директором и единственным владельцем фирмы является бизнесмен из аннексированного Крыма Илья Бугай.

Компания, как отмечается, была зарегистрирована в Рязани полгода назад и действительно занималась морскими перевозками. На сайтах по поиску работы журналисты обнаружили несколько вакансий, опубликованных в 2025 году, связанных с судоходством.

Сообщается, что с 2018 года Бугай также занимает пост генерального директора компании «Руснефтехимторг», занимающейся торговлей нефтепродуктами. По данным издания, в 2020 году эта компания заработала 4 миллиарда рублей, однако с тех пор выручка значительно сократилась, и в 2024 году компания зафиксировала убытки.

Днем ​​7 января Европейское командование Вооруженных сил США сообщило о захвате нефтяного танкера Bella-1, который во время преследования заявил о российской регистрации и сменил название на Marinera. Американские власти считают его «судном без гражданства» и обвиняют в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Ирана и Венесуэлы.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила на своей странице в Х, что члены экипажа захваченного судна, среди которых есть граждане России, «находятся под полным расследованием, и всем виновным лицам будут предъявлены уголовные обвинения».

«Любой человек на любом судне, не выполнивший инструкции береговой охраны или других федеральных чиновников, будет подвергнут расследованию и преследованию по всей строгости закона», — написала она.

Американские военные могли захватить танкер еще в декабре 2025 года, однако они ждали разрешения на проведение операции от Вашингтона.