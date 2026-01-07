СМИ: США начали операцию по захвату российского нефтяного танкера

Береговая охрана и вооруженные силы США приступили к операции по захвату нефтяного танкера Marinera, зарегистрированного под российским флагом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники.
В районе проведения операции находятся российские военные корабли, а также подводная лодка, сообщает агентство. Ожидается, что действия США могут осложнить отношения Вашингтона с Россией.
Ранее танкер был известен как Bella-1, считалось, что он был связан с «теневым» флотом, использовавшимся для перевозки нефти из Венесуэлы. Власти США, ранее объявивившие о морской блокаде Венесуэлы для находящихся под санкциями кораблей, преследуют судно более двух недель.
О попытках высадки на борт корабля десанта сообщает также российский пропагандистский телеканал RT. Неназванный источник считает, что на судно пытаются высадиться военные США. Ранее RT писал о попытке захвата, которая произошла вечером 6 января во время шторма.
СМИ отмечали, что преследование Bella-1 началось еще в водах Венесуэлы, танкер находится в санкционных списках США из-за перевозки иранской нефти в интересах террористических организаций. Белый дом заявлял о наличии ордера на арест судна.
Американские военные и береговая охрана могли захватить танкер еще в конце декабря 2025 года, однако ждали разрешения на проведение операции от Вашингтона. Позже экипаж танкера нарисовал на корпусе российский флаг, а власти США начали выяснять реальный статус Bella-1. Танкер сменил название на Marinera и, по сообщениям СМИ, получил в качестве порта приписки Сочи.
Смену регистрации на российскую в комментарии для РИА «Новости» подтвердили в МИД России. Reuters пишет, что российские военные корабли находятся «в непосредственной близости» от Marinera. На данный момент неизвестно, будут ли они препятствовать проведению операции войск США.