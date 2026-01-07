EN
СМИ: США начали операцию по захвату российского нефтяного танкера

2 минуты чтения 16:03 | Обновлено: 16:24

Береговая охрана и вооруженные силы США приступили к операции по захвату нефтяного танкера Marinera, зарегистрированного под российским флагом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По всей Европе нашли загадочные лабиринты
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
Мир6 минут чтения

В районе проведения операции находятся российские военные корабли, а также подводная лодка, сообщает агентство. Ожидается, что действия США могут осложнить отношения Вашингтона с Россией.

Ранее танкер был известен как Bella-1, считалось, что он был связан с «теневым» флотом, использовавшимся для перевозки нефти из Венесуэлы. Власти США, ранее объявивившие о морской блокаде Венесуэлы для находящихся под санкциями кораблей, преследуют судно более двух недель.

О попытках высадки на борт корабля десанта сообщает также российский пропагандистский телеканал RT. Неназванный источник считает, что на судно пытаются высадиться военные США. Ранее RT писал о попытке захвата, которая произошла вечером 6 января во время шторма.

СМИ отмечали, что преследование Bella-1 началось еще в водах Венесуэлы, танкер находится в санкционных списках США из-за перевозки иранской нефти в интересах террористических организаций. Белый дом заявлял о наличии ордера на арест судна.

Американские военные и береговая охрана могли захватить танкер еще в конце декабря 2025 года, однако ждали разрешения на проведение операции от Вашингтона. Позже экипаж танкера нарисовал на корпусе российский флаг, а власти США начали выяснять реальный статус Bella-1. Танкер сменил название на Marinera и, по сообщениям СМИ, получил в качестве порта приписки Сочи.

Смену регистрации на российскую в комментарии для РИА «Новости» подтвердили в МИД России. Reuters пишет, что российские военные корабли находятся «в непосредственной близости» от Marinera. На данный момент неизвестно, будут ли они препятствовать проведению операции войск США.

