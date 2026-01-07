СМИ узнали о требовании Трампа разорвать связи Венесуэлы с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от временного президента Венесуэлы Делси Родригес выполнить ряд условий, прежде чем Каракасу разрешат увеличить добычу нефти. Об этом со ссылкой на трех источников, знакомых с планами Белого дома, пишет телеканал ABC News.

По их информации, Венесуэла должна в первую очередь «выгнать» Россию, Китай, Иран и Кубу, разорвав с ними экономические связи. Во-вторых, страна должна согласиться на эксклюзивное сотрудничество с США по добыче нефти и отдавать приоритет американским покупателям тяжелой нефти.

Как сообщил один из собеседников телеканала, госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге, что США могут заставить Венесуэлу пойти на уступки, так как ее существующие нефтяные танкеры заполнены. Он также добавил, что согласно оценкам США, Каракасу осталось всего несколько недель, прежде чем она станет финансово несостоятельной без продажи своих нефтяных запасов.

Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер в разговоре с телеканалом подчеркнул, что у Венесуэлы больше нет свободных танкеров для перевозки дополнительной нефти.

«По моей информации, Венесуэла не может больше добывать сырую нефть, потому что ей некуда ее складировать и некуда отправлять. Танкеры заполнены и ждут перемещения в подходящее место, где, надеюсь, нефть будет продана на открытом рынке, а не бесплатно передана Китаю», — сказал он.

В ночь на седьмое января Трамп объявил, что Венесуэла передаст Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти.

«Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, на которую наложены санкции. Эта нефть будет продана по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы гарантировать, что они будут использованы в интересах народов Венесуэлы и США», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что поручил министру энергетики Крису Райту «немедленно приступить к реализации плана». По его словам, нефть будет «доставлена на хранение на танкерах и напрямую отправлена на разгрузочные доки в США».