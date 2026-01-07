EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ узнали о требовании Трампа разорвать связи Венесуэлы с Россией

2 минуты чтения 09:15 | Обновлено: 09:31

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от временного президента Венесуэлы Делси Родригес выполнить ряд условий, прежде чем Каракасу разрешат увеличить добычу нефти. Об этом со ссылкой на трех источников, знакомых с планами Белого дома, пишет телеканал ABC News.

По их информации, Венесуэла должна в первую очередь «выгнать» Россию, Китай, Иран и Кубу, разорвав с ними экономические связи. Во-вторых, страна должна согласиться на эксклюзивное сотрудничество с США по добыче нефти и отдавать приоритет американским покупателям тяжелой нефти.

Как сообщил один из собеседников телеканала, госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге, что США могут заставить Венесуэлу пойти на уступки, так как ее существующие нефтяные танкеры заполнены. Он также добавил, что согласно оценкам США, Каракасу осталось всего несколько недель, прежде чем она станет финансово несостоятельной без продажи своих нефтяных запасов. 

Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер в разговоре с телеканалом подчеркнул, что у Венесуэлы больше нет свободных танкеров для перевозки дополнительной нефти. 

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

«По моей информации, Венесуэла не может больше добывать сырую нефть, потому что ей некуда ее складировать и некуда отправлять. Танкеры заполнены и ждут перемещения в подходящее место, где, надеюсь, нефть будет продана на открытом рынке, а не бесплатно передана Китаю», — сказал он.

В ночь на седьмое января Трамп объявил, что Венесуэла передаст Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти.

Какие фильмы ждать в 2026 году
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
Мир7 минут чтения

«Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, на которую наложены санкции. Эта нефть будет продана по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы гарантировать, что они будут использованы в интересах народов Венесуэлы и США», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что поручил министру энергетики Крису Райту «немедленно приступить к реализации плана». По его словам, нефть будет «доставлена на хранение на танкерах и напрямую отправлена на разгрузочные доки в США».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул