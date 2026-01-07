СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Соединенные штаты не подписали декларацию «Надежные гарантии безопасности для прочного и долговременного мира в Украине», принятую в Париже на встрече так называемой «коалиции желающих». Об этом пишет издание Politico.

Документ был утвержден 6 января по итогам переговоров с участием представителей 27 стран. Во встрече приняли участие, в том числе, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Мы в значительной степени завершили разработку протоколов безопасности. Это важно для того, чтобы, когда эта война закончится, она закончилась навсегда», — заявил Уиткофф, выступая перед журналистами в Елисейском дворце.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, сообщил, что европейцы, американцы и украинцы договорились о «надежных» гарантиях безопасности для Украины. Согласно совместному заявлению «коалиции желающих», они предусматривают мониторинг режима прекращения огня под руководством США, а также возможное развертывание многонациональных сил в Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией.

«Гарантии безопасности являются ключом к тому, чтобы мирное соглашение никогда не означало капитуляцию Украины и чтобы мир никогда не означал новую угрозу для Украины», — подчеркнул Макрон.

Стармер со своей стороны заявил, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут по всей территории Украины военные хабы и «построят защищенные объекты для хранения вооружений и военной техники с целью поддержки оборонных потребностей Украины». Позднее в этот же день Франция, Великобритания и Украина подписали отдельную декларацию, в которой были зафиксированы эти обязательства.

Как сообщает издание, оптимистичные заявления, сделанные участниками переговоров в Париже, не сняли сомнений в реальной готовности США взять на себя долгосрочные обязательства по поддержке Украины и безопасности Европы. Изначально предполагалось, что Вашингтон присоединится к совместной декларации, однако в итоге документ был подписан только европейскими участниками «коалиции желающих», пишет Politico.

Отмечается, что из более ранней версии декларации были исключены положения об участии США в многонациональных силах для Украины. В проекте документа, с которым ознакомилось Politico, говорилось, что Вашингтон обязался «поддерживать силы в случае нападения», а также оказывать разведывательную и логистическую помощь.