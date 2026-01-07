EN
Мир

Названы топ-места для путешествий в 2026 году

2 минуты чтения 13:41

Американская газета The New York Times составила топ-локаций, которые стоит посетить в наступившем 2026 году. В список вошли 52 направления, которые, по мнению авторов, заслуживают внимания путешественников.

Первое место в списке заняла «Революционная Америка». В этом году США отмечают 250-летие своей независимости. По этому случаю, The New York Times рекомендует посетить страну, чтобы увидеть своими глазами приуроченные к этому событию мероприятия. Среди них значатся матч чемпионата мира по футболу и концерт 4 июля на лужайке у Капитолия США в Вашингтоне.

На втором месте оказалась Варшава, польская столица, которая завоевала внимание авторов благодаря новому Музею современного искусства, расположенному в сталинской высотке Дома Культуры, и театру TR Warszawa.

«На протяжении десятилетий польская столица считалась скорее прагматичной, чем притягательной. В 2026 году ее нужно увидеть заново», — прокомментировал автор The New York Times Эй Джей Голдман. 

По всей Европе нашли загадочные лабиринты
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
Мир6 минут чтения

Третье место в рейтинге занял Бангкок, который привлекает туристов своими зелеными зонами, Центром современного искусства Dib Bangkok и восстановленным буддийским храмом Ват Чайваттханарам, открытым после 12 лет реставрации.

Кроме того, в список вошли полуостров Оса в Коста-Рике, тигриный заповедник Бандхавгарх в Индии, Даллас, являющийся центром предстоящего чемпионата мира по футболу, алжирский портовый город Оран и Шоссе 66, которое уже 100 лет соединяет Чикаго и Санта-Монику в Калифорнии.

«Прокатитесь по трассе Sidewinder, состоящей из 191 крутого поворота, недалеко от Оутмана, штат Аризона, где Черные горы переходят в пустыню. Посмотрите на произведения искусства аутсайдеров, например, на „Синего кита“ в Катусе, штат Оклахома, новый центр для посетителей которого откроется в апреле», — говорится в статье.

Какие фильмы ждать в 2026 году
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
Мир7 минут чтения

The New York Times также советует путешественникам остановиться в отеле El Rancho в Гэллапе, куда приезжали такие знаменитости, как Кэтрин Хепберн и Грегори Пек.

Среди других популярных идей для путешествий оказались остров Саба в Карибском море, район Побленоу в Барселоне, горы Непала, Байройтский оперный фестиваль, поездка на поезде по Канадским Скалистым горам, Топ-Энд в Австралии и город Пенанг в Малайзии.

Также в список вошли японский Нагасаки, итальянский горнолыжный курорт Брей-Червиния в Альпах, мыс Фроуард в Чили, Сейшельские острова, острова Трена в Норвегии, австралийский Мельбурн, Армения, Исландия и Вьетнам.

