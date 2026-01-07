Названы топ-места для путешествий в 2026 году

Американская газета The New York Times составила топ-локаций, которые стоит посетить в наступившем 2026 году. В список вошли 52 направления, которые, по мнению авторов, заслуживают внимания путешественников.

Первое место в списке заняла «Революционная Америка». В этом году США отмечают 250-летие своей независимости. По этому случаю, The New York Times рекомендует посетить страну, чтобы увидеть своими глазами приуроченные к этому событию мероприятия. Среди них значатся матч чемпионата мира по футболу и концерт 4 июля на лужайке у Капитолия США в Вашингтоне.

На втором месте оказалась Варшава, польская столица, которая завоевала внимание авторов благодаря новому Музею современного искусства, расположенному в сталинской высотке Дома Культуры, и театру TR Warszawa.

«На протяжении десятилетий польская столица считалась скорее прагматичной, чем притягательной. В 2026 году ее нужно увидеть заново», — прокомментировал автор The New York Times Эй Джей Голдман.

По всей Европе нашли загадочные лабиринты Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы Мир 6 минут чтения

Третье место в рейтинге занял Бангкок, который привлекает туристов своими зелеными зонами, Центром современного искусства Dib Bangkok и восстановленным буддийским храмом Ват Чайваттханарам, открытым после 12 лет реставрации.

Кроме того, в список вошли полуостров Оса в Коста-Рике, тигриный заповедник Бандхавгарх в Индии, Даллас, являющийся центром предстоящего чемпионата мира по футболу, алжирский портовый город Оран и Шоссе 66, которое уже 100 лет соединяет Чикаго и Санта-Монику в Калифорнии.

«Прокатитесь по трассе Sidewinder, состоящей из 191 крутого поворота, недалеко от Оутмана, штат Аризона, где Черные горы переходят в пустыню. Посмотрите на произведения искусства аутсайдеров, например, на „Синего кита“ в Катусе, штат Оклахома, новый центр для посетителей которого откроется в апреле», — говорится в статье.

Какие фильмы ждать в 2026 году Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона Мир 7 минут чтения

The New York Times также советует путешественникам остановиться в отеле El Rancho в Гэллапе, куда приезжали такие знаменитости, как Кэтрин Хепберн и Грегори Пек.

Среди других популярных идей для путешествий оказались остров Саба в Карибском море, район Побленоу в Барселоне, горы Непала, Байройтский оперный фестиваль, поездка на поезде по Канадским Скалистым горам, Топ-Энд в Австралии и город Пенанг в Малайзии.

Также в список вошли японский Нагасаки, итальянский горнолыжный курорт Брей-Червиния в Альпах, мыс Фроуард в Чили, Сейшельские острова, острова Трена в Норвегии, австралийский Мельбурн, Армения, Исландия и Вьетнам.