Фастфуд и сладости запретили рекламировать в Британии

В Великобритании запретили показывать ТВ-рекламу вредных продуктов до девяти часов вечера, а также полностью запретили подобную рекламу в интернете. Таким образом власти решили бороться с детским ожирением, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, всего под ограничения попали 13 категорий продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. Исполнительный директор некоммерческой организации Food Foundation Анна Тейлор назвала вступление запрета в силу «важной и во многом беспрецедентной вехой» в защите детей от агрессивной рекламы фастфуда. По ее словам, такая реклама оказывает существенное негативное влияние на их здоровье.

Хотя правила официально начали действовать сейчас, рекламная индустрия добровольно придерживалась их с октября, чтобы успеть адаптировать кампании к новым требованиям. В итоге прошедшее Рождество стало первым, когда телевизионная реклама продуктов питания была скорректирована под новые требования. В роликах вместо традиционных сладостей и десертов чаще появлялись фрукты и овощи.

При этом ограничения затронули и ряд продуктов, которые обычно воспринимаются как полезные. Под запрет попали, в частности, сэндвичи, крендели, а также продукты из категории сухих завтраков, включая овсяные хлопья и мюсли. В правилах также предусмотрен широкий перечень исключений и оговорок, который критики называют противоречивым.

При этом компаниям по-прежнему разрешено размещать имиджевую рекламу брендов при условии, что в ней не демонстрируются конкретные продукты. Такое решение вызвало критику со стороны общественных организаций. В частности, оно позволяет компаниям вроде McDonald’s или Cadbury продолжать показ брендовой рекламы. Например, с узнаваемыми персонажами или символами, при этом без изображения самой продукции. Критики считают, что это снижает эффективность запрета.

В Food Foundation также отмечают, что еще до вступления ограничений в силу производители начали перераспределять рекламные бюджеты, увеличив расходы на наружную рекламу.