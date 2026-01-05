EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Фастфуд и сладости запретили рекламировать в Британии

2 минуты чтения 21:19

В Великобритании запретили показывать ТВ-рекламу вредных продуктов до девяти часов вечера, а также полностью запретили подобную рекламу в интернете. Таким образом власти решили бороться с детским ожирением, пишет The Guardian.

Какие сериалы ждать в 2026 году
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
Интернет и мемы8 минут чтения

Как отмечает издание, всего под ограничения попали 13 категорий продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. Исполнительный директор некоммерческой организации Food Foundation Анна Тейлор назвала вступление запрета в силу «важной и во многом беспрецедентной вехой» в защите детей от агрессивной рекламы фастфуда. По ее словам, такая реклама оказывает существенное негативное влияние на их здоровье.

Хотя правила официально начали действовать сейчас, рекламная индустрия добровольно придерживалась их с октября, чтобы успеть адаптировать кампании к новым требованиям. В итоге прошедшее Рождество стало первым, когда телевизионная реклама продуктов питания была скорректирована под новые требования. В роликах вместо традиционных сладостей и десертов чаще появлялись фрукты и овощи.

При этом ограничения затронули и ряд продуктов, которые обычно воспринимаются как полезные. Под запрет попали, в частности, сэндвичи, крендели, а также продукты из категории сухих завтраков, включая овсяные хлопья и мюсли. В правилах также предусмотрен широкий перечень исключений и оговорок, который критики называют противоречивым.

Отличите настоящую новость от фейка
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
Интернет и мемы2 минуты чтения

При этом компаниям по-прежнему разрешено размещать имиджевую рекламу брендов при условии, что в ней не демонстрируются конкретные продукты. Такое решение вызвало критику со стороны общественных организаций. В частности, оно позволяет компаниям вроде McDonald’s или Cadbury продолжать показ брендовой рекламы. Например, с узнаваемыми персонажами или символами, при этом без изображения самой продукции. Критики считают, что это снижает эффективность запрета.

В Food Foundation также отмечают, что еще до вступления ограничений в силу производители начали перераспределять рекламные бюджеты, увеличив расходы на наружную рекламу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул