Долина попросила дать ей на переезд еще несколько дней

Певица Лариса Долина освободит квартиру, проданную Полине Лурье, 9 января, а не 5 числа, как планировалось раньше. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют»,— ответила она на вопрос журналиста агентства о дате освобождения жилья Долиной. При этом она отметила, что о переносе даты ее клиентку попросила сама певица.

25 декабря СМИ сообщили, что спустя два часа после решения Хамовнического суда о выселении Долиной из проданной ей квартиры, певица покинула жилплощадь. Однако в тот же день адвокат Долиной Мария Пухова опровергла эти сообщения.

«Насколько я понимаю, это не имеет ничего общего с действительностью. В очередной раз кто-то наполняет интернет недостоверными сведениями», — сказала она в комментарии РБК.

На следующий день Свириденко рассказала, что певица отказалась пустить ее доверительницу в квартиру. Еще сутки спустя адвокат сообщила, что Лурье дала Долиной время на освобождение квартиры до 30 декабря.

Однако за день до назначенного срока, по словам Свириденко, Долина отказалась съезжать и заявила, что освободит жилплощадь только к 5 января. Лурье согласилась, несмотря на «дерзкий тон» певицы, сообщила Свириденко.

«Просто в достаточно дерзком тоне было сказано, что освобождение произойдет не ранее 5 января. Назначили нам такой срок несмотря на то, что Полина не может в этот день, и мы очень просили передать ключи и подписать акт приема-передачи 30 декабря», — рассказала она.

16 декабря 2025 года Верховный суд поставил точку в полуторагодовой судебной тяжбе Ларисы Долиной и покупательницы ее пятикомнатной квартиры в Хамовниках Полины Лурье. Он отменил решения судов нижестоящих инстанций и признал законной владелицей квартиры заплатившую за нее 112 миллионов рублей Лурье. При этом в мотивировочной части решения ВС подчеркнул, что Долина, продавшая квартиру «под влиянием мошенников», должна сама нести ответственность за свои поступки.