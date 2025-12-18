Верховный суд признал Долину ответственной за ее «поведение» при продаже квартиры

Верховный суд опубликовал полное определение по делу о покупке квартиры певицы Ларисы Долиной Полиной Лурье. Это произошло через два дня после того, как коллегия по гражданским делам ВС отменила предыдущие решения судов, согласно которым квартиру должны были вернуть Долиной. Решение опубликовано в телеграм-канале ВС.

Согласно документу, Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что певица «каким-либо психическим расстройством в период, предшествовавший совершению в отношении нее противоправных действий, не страдала». Однако в момент передачи квартиры мошенникам у Долиной было «изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций».

Суд постановил, что Долина, как дееспособный человек, должна в первую очередь «самостоятельно отвечать за последствия своего поведения». При этом «заблуждение» певицы о том, что она продает квартиру якобы фиктивно — в этом ее убедили мошенники, — не может быть основанием для признания сделки недействительной.

Кроме того, суд не выявил «недобросовестного поведения» Полины Лурье и отметил, что она могла не распознать «заблуждения» Долиной.

«Признание сделки недействительной создает угрозу для стабильности гражданского оборота, способно подорвать доверие к сделке и повлиять на нормальную практику рыночного контрактирования», — говорится в решении Верховного суда.

Так, коллегия Верховного суда постановила отменить три предыдущих решения судов низших инстанций и направить иск Лурье в Долиной на новое рассмотрение в Московский городской суд.

Отмечается, что после публикации определения ВС на сайт суда перешли более двух миллионов человек за минуту. После этого на сайте начались сбои и появилось предупреждение о «технических работах».