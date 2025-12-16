Верховный суд отменил решения по иску Долиной о проданной квартире

Верховный суд России рассмотрел жалобу покупательницы квартиры народной артистки Ларисы Долиной Полины Лурье на решения судов, которые постановили вернуть ее певице. Суд признал право собственности на жилье за покупательницей, а ее иск о выселении Долиной отправил на новое рассмотрение.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Те убедили певицу продать пятикомнатную квартиру в московском районе Хамовники и передать деньги, полученные от продажи им. Народная артистка так и поступила, а затем обратилась в суд, потребовав признать сделку недействительной. В суде ее представители утверждали, что она действовала под влиянием мошенников и не отдавала отчета в своих действиях.

Суд встал на сторону певицы и постановил вернуть ей квартиру. При этом покупательнице Полине Лурье судья предписал взыскивать заплаченные за жилье 112 миллионов рублей с обманувших Долину мошенников.

Лурье дважды обжаловала это решение, но оба раза безуспешно. После того, как она обратилась в Верховный суд. Долина выступила в прямом эфире федерального телевидения, где пообещала вернуть Лурье деньги.

Однако общественное возмущение и кампания по «отмене» Долиной не прекратилась и после этого. Z-блогеры назвали ее раскаяние неискренним и призвали продолжить «отменительный джихад» против певицы.

После того, как история с продажей и возвратом квартиры Долиной распространилась в СМИ, российские суды захлестнула волна исков, в которых продавцы недвижимости, а затем и автомобилей, требовали вернуть проданное, утверждая, что продали его «под влиянием мошенников».

Позже эксперты рассказали, что «эффект Долиной» серьезно повлиял на российский рынок недвижимости — пожилые и одинокие жители России столкнулись с трудностями при продаже своего жилья, так как покупатели отказываются от сделок из страха повторить судьбу Лурье.