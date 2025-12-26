Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру

Народная артистка России Лариса Долина не пускает в квартиру ее новую собственницу Полину Лурье. Об этом в интервью Daily Storm заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Вчера Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной, ее дочки и внучки из квартиры в Хамовниках, решение вступило в силу немедленно. Представители Лурье попытались получить доступ в жилье в этот же день, но их не пустили внутрь.

Сторона Лурье считает действия Долиной незаконными, однако продолжает переговоры. По словам Свириденко, с представителями певицы удается «относительно нормально» общаться, однако пока это не помогает прийти к компромиссу.

При этом адвокат Лурье допускает, что певицу придется выселять принудительно — с получением исполнительного листа и участием приставов. Сама владелица квартиры рассчитывает договориться без необходимости привлекать третью сторону для заселения в квартиру.

Представители Долиной во время заседания Мосгорсуда 25 декабря не возражали против выселения певицы из квартиры, но просили предоставить Долиной возможность остаться в недвижимости до конца январских праздников. Сторона Лурье же настаивала на немедленном выселении.

Через несколько часов после оглашения решения суда появилась информация о том, что Долина уже якобы выселилась из квартиры. Позже это было опровергнуто ее адвокатом.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в Хамовниках, а вырученные от этого средства передать им. Покупатель Полина Лурье не была связана с мошенниками, однако затем Долина обратилась в суд для признания сделки недействительной. Суд принял решение вернуть квартиру певице, а Лурье предложил взыскивать уплаченные средства с мошенников. Иск о выселении Долиной тогда был отклонен.

16 декабря 2025 года Верховный суд постановил, что сделка должна считаться действительной, подтвердив право собственности Лурье на недвижимость. При этом иск о выселении Долиной был возвращен на новое рассмотрение в Мосгорсуд.