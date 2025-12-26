EN
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру

2 минуты чтения 11:55 | Обновлено: 12:17

Народная артистка России Лариса Долина не пускает в квартиру ее новую собственницу Полину Лурье. Об этом в интервью Daily Storm заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Вчера Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной, ее дочки и внучки из квартиры в Хамовниках, решение вступило в силу немедленно. Представители Лурье попытались получить доступ в жилье в этот же день, но их не пустили внутрь.

Сторона Лурье считает действия Долиной незаконными, однако продолжает переговоры. По словам Свириденко, с представителями певицы удается «относительно нормально» общаться, однако пока это не помогает прийти к компромиссу.

При этом адвокат Лурье допускает, что певицу придется выселять принудительно — с получением исполнительного листа и участием приставов. Сама владелица квартиры рассчитывает договориться без необходимости привлекать третью сторону для заселения в квартиру.

Представители Долиной во время заседания Мосгорсуда 25 декабря не возражали против выселения певицы из квартиры, но просили предоставить Долиной возможность остаться в недвижимости до конца январских праздников. Сторона Лурье же настаивала на немедленном выселении.

Через несколько часов после оглашения решения суда появилась информация о том, что Долина уже якобы выселилась из квартиры. Позже это было опровергнуто ее адвокатом.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в Хамовниках, а вырученные от этого средства передать им. Покупатель Полина Лурье не была связана с мошенниками, однако затем Долина обратилась в суд для признания сделки недействительной. Суд принял решение вернуть квартиру певице, а Лурье предложил взыскивать уплаченные средства с мошенников. Иск о выселении Долиной тогда был отклонен.

16 декабря 2025 года Верховный суд постановил, что сделка должна считаться действительной, подтвердив право собственности Лурье на недвижимость. При этом иск о выселении Долиной был возвращен на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

