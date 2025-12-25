Российского учителя отправили в изолятор после опоздания на работу в Таиланде

Жителя Благовещенска, 40-летнего Сергея Литвиненко, отправили в изолятор в Таиланде после того, как его уволили за опоздания на работу, и он оказался в нелегальном статусе. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя русской общины в Таиланде Светлану Шерстобоеву и телеграм-канал Shot.

По их данным, Литвиненко уехал в Таиланд несколько лет назад и устроился там на работу учителем английского языка и физкультуры. Шерстобоева рассказала, что она обнаружила мужчину в тайском изоляторе, пока искала там другого человека.

Женщина рассказала, что она купила Литвиненко еды, после чего ей разрешили с ним встретиться. Там россиянин передал ей записку и рассказал о своих приключениях до момента ареста в Бангкоке. По его словам, он нарушил дисциплину на работе «пару раз», после чего его уволили, а его визу аннулировали.

«И он в ту же секунду становится нелегалом на территории страны. Для того, чтобы ему стать “легалом”, ему нужно доехать до границы. Он ехал в Бангкок, в аэропорт, очевидно, для того, чтобы совершить бордерран, например, во Вьетнам», — отметила Шерстобоева.

Однако на границе мужчину задержали и отправили в СИЗО ждать депортации. РИА «Новости» пишет, что Литвиненко передал Шерстобоевой свои персональные данные и попросил найти его отца, который помог бы ему выбраться из Таиланда. Женщина передала данные в российское консульство, которое, по ее словам, «никаким образом не вмешивается в трудовые отношения работника, это вообще не в их компетенции».

Шерстобоева добавила, что она также отправила родственникам россиянина его записку. Те узнали почерк Литвиненко и подключились к попыткам высвобождения россиянина. При этом в представительстве российского МИД в Благовещенске заявили, что им не сообщали о случившемся и что всем, что происходит за границей, занимаются консульства и посольства.