EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Российского учителя отправили в изолятор после опоздания на работу в Таиланде

2 минуты чтения 12:44

Жителя Благовещенска, 40-летнего Сергея Литвиненко, отправили в изолятор в Таиланде после того, как его уволили за опоздания на работу, и он оказался в нелегальном статусе. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя русской общины в Таиланде Светлану Шерстобоеву и телеграм-канал Shot.

По их данным, Литвиненко уехал в Таиланд несколько лет назад и устроился там на работу учителем английского языка и физкультуры. Шерстобоева рассказала, что она обнаружила мужчину в тайском изоляторе, пока искала там другого человека.

Женщина рассказала, что она купила Литвиненко еды, после чего ей разрешили с ним встретиться. Там россиянин передал ей записку и рассказал о своих приключениях до момента ареста в Бангкоке. По его словам, он нарушил дисциплину на работе «пару раз», после чего его уволили, а его визу аннулировали.

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика27 минут чтения

«И он в ту же секунду становится нелегалом на территории страны. Для того, чтобы ему стать “легалом”, ему нужно доехать до границы. Он ехал в Бангкок, в аэропорт, очевидно, для того, чтобы совершить бордерран, например, во Вьетнам», — отметила Шерстобоева.

Однако на границе мужчину задержали и отправили в СИЗО ждать депортации. РИА «Новости» пишет, что Литвиненко передал Шерстобоевой свои персональные данные и попросил найти его отца, который помог бы ему выбраться из Таиланда. Женщина передала данные в российское консульство, которое, по ее словам, «никаким образом не вмешивается в трудовые отношения работника, это вообще не в их компетенции».

Шерстобоева добавила, что она также отправила родственникам россиянина его записку. Те узнали почерк Литвиненко и подключились к попыткам высвобождения россиянина. При этом в представительстве российского МИД в Благовещенске заявили, что им не сообщали о случившемся и что всем, что происходит за границей, занимаются консульства и посольства.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников