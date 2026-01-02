Уилла Смита обвинили в домогательствах

На американского актера и рэп-исполнителя Уилла Смита подали в суд, его обвиняют в сексуализированных домогательствах, сообщает Fox News со ссылкой на судебные документы.

Истцом выступил бывший коллега Смита по концертному туру, скрипач Брайан Кинг Джозеф. Он заявил о груминге и домогательствах со стороны музыканта и актера, а также о незаконном увольнении после того, как выразил свое несогласие с происходящим.

В иске указано, что Джозеф познакомился с Уиллом Смитом в декабре 2024 года, когда был приглашен выступить на одном из его концертов. После этого артист предложил ему присоединиться к команде тура Based on a True Story: 2025 Tour и поучаствовать в записи его предстоящего альбома. Джозеф утверждает, что по мере развития рабочих отношений Смит стал уделять ему повышенное личное внимание.

«Смит и истец начали проводить больше времени наедине, при этом Смит говорил истцу: “У нас с тобой особая связь, которой у меня нет ни с кем другим”, а также делал другие подобные высказывания, указывающие на его близость к истцу», — цитирует материалы дела Fox News.

По словам Джозефа, в марте 2025 года во время первой части тура в Лас-Вегасе он обнаружил признаки незаконного проникновения в номер отеля, предоставленный организаторами гастролей. В комнате, как утверждается, остались посторонние вещи и некая записка, адресованная истцу. Опасаясь за свою безопасность, он обратился в службу охраны отеля, уведомил представителей Смита и позвонил в полицию.

Спустя несколько дней после инцидента, как утверждает скрипач, представители Уилла Смита обвинили его в произошедшем и сразу же сообщили об увольнении. По их версии, эпизод с незаконным проникновением в номер Джозеф выдумал. В иске также отмечается, что вскоре после этого на его место в туре был нанят другой скрипач, что, по мнению Джозефа, указывает на надуманный характер причин увольнения.

Как отмечает Fox News, в результате инцидента истец понес финансовые потери, испытал серьезный эмоциональный стресс и столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством. Он требует компенсацию ущерба, размер которой предлагается определить суду присяжных.

Представители Уилла Смита не ответили на запрос Fox News о комментарии.