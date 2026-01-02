EN
СМИ рассказали о грубости и «абсолютном невежестве» Трампа на встрече с Зеленским

2 минуты чтения 16:22

Общение президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их последней встречи в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в конце декабря было «грубым, оскорбительным и даже жестоким». Трамп продемонстрировал «полное и абсолютное невежество», сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимного дипломата.

«На данном этапе, после всего того, что украинцы сделали для Трампа, как они старались ему угодить, как они разыгрывали спектакль, делая все, что от них требовали, — а потом услышали, что Россия хочет успеха Украины? Это, наверное, было больнее всего» — рассказал источник издания, имея в виду высказывание Трампа о том, что Россия будет помогать восстанавливать Украину после завершения войны.

Собеседник The Washington Post также назвал обвинения Кремля в адрес ВСУ в атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае «классической психологической операцией». По словам дипломата, перед каждой встречей Зеленского с Трампом Путин находит возможность поговорить с последним, «отравляя, искажая и манипулируя» его восприятием ситуации в Украине.

«Если они отвергают ведущую роль США и мирные усилия США в отношении Украины, то им нужно сразу об этом сказать, а не изобретать выдуманные, фальшивые истории, а затем — вместе с другими странами — пытаться убедить [США] отреагировать», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Зеленский и другие высокопоставленные чиновники после обвинений в атаке на Валдай предупредили, что российские обвинения закладывают основу для масштабного российского нападения на Киев в ближайшие дни.

