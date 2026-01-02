EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Украинская разведка предупредила о масштабной провокации России с человеческими жертвами

2 минуты чтения 17:41

Служба внешней разведки Украины предупредила, что Россия готовит масштабную провокацию со «значительными человеческими жертвами». Об этом говорится в сообщении разведки в фейсбуке.

В украинской разведке считают, что российские власти проводят комплексную специальную операцию по срыву мирных переговоров при участии США. После обвинений Киева в атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае Кремль продолжил публиковать «новые сфальсифицированные информационные поводы для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации», говорится в сообщении.

Теперь, как утверждает украинская разведка, Россия с высокой долей вероятности перейдет «от манипулятивного влияния к вооруженной провокации спецслужб». Отмечается, что провокация может произойти в канун или во время празднования Рождества.

Какие сериалы ждать в 2026 году
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
Интернет и мемы8 минут чтения

В качестве места провокации Кремль, вероятно, выберет объект, который имеет высокое символическое значение и расположен либо на территории России, либо в оккупированных областях Украины, добавили в разведке. Там считают, для того, чтобы представить доказательства якобы участия Украины в атаке, Кремль хочет использовать обломки зарубежных беспилотников, которые привезут на место провокации с фронта.

«Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под “чужим флагом” полностью соответствует стилю работы российских спецслужб. Режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри [России], а сейчас эта же модель экспортируется за пределы страны, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц [России]», — добавили в Службе внешней разведки Украины.

В конце декабря глава российского МИД Сергей Лавров обвинил ВСУ в атаке на резиденцию Путина. Сам он пожаловался на атаку президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора. При этом украинский президент Владимир Зеленский назвал эту информацию фейком и призвал проверить слова Путина. Эксперты и СМИ также усомнились в правдивости этих обвинений и нашли в них массу несостыковок. В ЦРУ также не нашли подтверждений атаки ВСУ на резиденцию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
30 декабря 2025
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
29 декабря 2025
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
28 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
18 ноября 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян