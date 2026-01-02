Украинская разведка предупредила о масштабной провокации России с человеческими жертвами

Служба внешней разведки Украины предупредила, что Россия готовит масштабную провокацию со «значительными человеческими жертвами». Об этом говорится в сообщении разведки в фейсбуке.

В украинской разведке считают, что российские власти проводят комплексную специальную операцию по срыву мирных переговоров при участии США. После обвинений Киева в атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае Кремль продолжил публиковать «новые сфальсифицированные информационные поводы для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации», говорится в сообщении.

Теперь, как утверждает украинская разведка, Россия с высокой долей вероятности перейдет «от манипулятивного влияния к вооруженной провокации спецслужб». Отмечается, что провокация может произойти в канун или во время празднования Рождества.

В качестве места провокации Кремль, вероятно, выберет объект, который имеет высокое символическое значение и расположен либо на территории России, либо в оккупированных областях Украины, добавили в разведке. Там считают, для того, чтобы представить доказательства якобы участия Украины в атаке, Кремль хочет использовать обломки зарубежных беспилотников, которые привезут на место провокации с фронта.

«Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под “чужим флагом” полностью соответствует стилю работы российских спецслужб. Режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри [России], а сейчас эта же модель экспортируется за пределы страны, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц [России]», — добавили в Службе внешней разведки Украины.

В конце декабря глава российского МИД Сергей Лавров обвинил ВСУ в атаке на резиденцию Путина. Сам он пожаловался на атаку президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора. При этом украинский президент Владимир Зеленский назвал эту информацию фейком и призвал проверить слова Путина. Эксперты и СМИ также усомнились в правдивости этих обвинений и нашли в них массу несостыковок. В ЦРУ также не нашли подтверждений атаки ВСУ на резиденцию.