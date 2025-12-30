EN
СМИ усомнились в правдивости жалоб Путина на атаку своей резиденции

2 минуты чтения 10:59

Редколлегия The Wall Street Journal задалась вопросом, кому могла бы быть выгодна атака беспилотниками на резиденцию Владимира Путина на Валдае, о которой накануне заявил глава российского МИД Сергей Лавров, а сам Путин пожаловался на нее президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора.

По мнению журналистов, атака не была выгодна Украине. В то же время Путин мог захотеть с помощью обвинений в атаке резиденции разрушить дружеские отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который назвал обвинения Путина «явно фейковой историей».

Грейс Маппес из Института изучения войны отметила, что обычно в случае ударов ВСУ по территории России в сети появляются «сообщения от местных жителей и правительства о беспилотниках или обломках беспилотников, видеозаписи пролетающих над головой дронов или срабатывания систем ПВО, а также видеозаписи — часто с указанием местоположения — пожаров, дымовых шлейфов или взрывов».

При этом ничего из этого на момент публикации статьи WSJ не было. Издание SOTA, в свою очередь, предположило, что обвинения в атаке на резиденцию Путина были фейком Кремля, после того, как журналисты пообщались с местными жителями. По их словам, ночью не было слышно работы систем ПВО, которые могли бы сбить 91 беспилотник, как утверждал Лавров.

WSJ отмечает, что после этого Кремль заявил о подготовке ответных ударов по Украине и «пересмотре переговорной позиции» России относительно войны в Украине. При этом издание подчеркнуло, что Россия неоднократно пыталась совершить покушение на Зеленского, в том числе на территории НАТО, а также атаковала здание Кабинета министров в Киеве.

Несмотря на это, как пишет WSJ, Зеленский продолжает свои попытки договориться о прекращении войны, тогда как Путин придерживается своих максималистских требований и ищет повод отказаться подписывать мирное соглашение, изобразив Украину как препятствие к нему.

