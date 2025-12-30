Заявление Кремля об атаке на резиденцию Путина не нашло подтверждений

Эксперты и СМИ нашли множество несостыковок в заявлении российских властей о якобы украинской атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае. В предполагаемом нападении сомневаются и местные жители, которые не видели и не слышали ни одного беспилотника в небе, а также не получали предупреждений об угрозах БПЛА.

Официально первым обвинения в адрес ВСУ выдвинул глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в ночь на 29 декабря Украина предприняла «террористический акт» на госрезиденцию с применением 91 беспилотника в Новгородской области.

Der Spiegel пишет, что подобный источник информации кажется «странным». Издание напомнило, что информация об украинских атаках на территорию России и деятельности противовоздушной обороны обычно поступает от губернаторов и Министерства обороны, но никак не от министра иностранных дел.

Позднее появившиеся данные чиновников и военных также вызвали вопросы. Так, утром 29 декабря губернатор Новгородской области Александр Дронов отчитался о сбитых над регионом 18 БПЛА. Спустя два часа Дронов сообщил, что над территорией Новгородской области было сбито еще 23 дрона.

«Из говна и палок» Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии Экономика 12 минут чтения

Таким образом, по данным чиновника, за два дня в регионе обнаружили всего 41 дрон. Эта цифра существенно меньше, чем та, которую назвал ранее Лавров. Кроме того, Дронов не упоминал, что удары были направлены именно по резиденции Путина.

Минобороны, в свою очередь, позднее опубликовало те же цифры, что и губернатор. Der Spiegel сделал вывод, что ни глава администрации региона, ни военное ведомство не были осведомлены о предполагаемом масштабном ударе по резиденции Путина.

Издание также обратило внимание, что Россия до сих пор не предоставила никаких доказательств предполагаемой атаки, например, в виде фотографий сбитых дронов.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать Экономика 33 минуты чтения

«Не было никаких предположений о том, что был нанесен какой-либо серьезный ущерб, но идея заключалась в том, что Украина по сути, пыталась убить Путина. Это — их версия событий. Ни одного доказательства этому не предоставлено. Абсолютно никаких», — заявил в интервью ABC редактор Украинской службы новостей Атлантического совета (Atlantic Council’s UkraineAlert Service), издатель журнала Business Ukraine Питер Дикинсон.

Кроме того, он уверен, что такая атака со стороны ВСУ была бы бессмысленной, потому что резиденции Путина являются «самыми защищенными объектами в России». «Вы не сможете просто так запустить по ним дроны. Но даже если вам это удастся, нужно помнить, что это большие, раскинувшиеся поместья, поэтому шансы поразить там одного человека, точно не зная, где он находится, практически равны нулю», — считает Дикинсон.

Аналитик по вопросам обороны из Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис заверил, что у ВСУ есть все необходимые средства для атаки резиденции Путина. Однако, по его словам, такой шаг был бы «стратегически и политически неразумным».

Они хотели потеснить Google Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир? Экономика 19 минут чтения

«Таким образом Украина разрушила бы все хорошие отношения, которые она выстроила с администрацией президента США Дональда Трампа. Кроме того, атака на госрезиденцию сыграла бы на руку Путину. Он смог бы использовать этот удар, чтобы оправдать эскалацию против Украины, включая удары по правительственным зданиям. На это он, по сути, теперь и намекает», — утверждает Дэвис.

Путинская резиденция «Долгие Бороды» расположена северо-восточнее города Валдай, их разделяет озеро Валдайское. В разговоре с изданием «Можем объяснить» шестеро местных жителей заявили, что 29 декабря они не слышали ни пролета дронов, ни звуков их сбития.

«Не было никакого жужжания этой ночью, взрывов — тем более. Если бы было что-то подобное, весь город это бы обсуждал сто процентов», — сказал изданию один из жителей Валдая. Корреспондент «Можем объяснить», уроженец Новгородчины, подтвердил, что в городе с населением в 14 тысяч человек новости «расходятся очень быстро».

Последняя фотография За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми Криминал 6 минут чтения

Еще девять местных жителей рассказали, что не получали предупреждений о воздушной опасности, которые им, как правило, приходят во время атаки дронов ВСУ.

В Кремле, в свою очередь, считают, что заявления о несуществующей атаке госрезиденции Путина являются «достаточно безумными». «Мы видим, что сам Зеленский пытается это отрицать, многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Кроме того, он утверждает, что атака дронов якобы «была массовой», поэтому Кремль не собирается доказывать ее с помощью отдельных улик.