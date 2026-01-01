Представители службы национальной безопасности США считают, что Украина не направляла беспилотники, чтобы взорвать резиденцию Владимира Путина на Валдае. К такому же выводу пришли и сотрудники американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщает The Wall Street Journal.

Украина стремилась нанести удар по военной цели, расположенной в Новгородской области, в том же регионе, где находится и загородная государственная резиденция Путина. Однако расстояние между двумя объектами огромное, и они никак между собой не связаны, заявил в разговоре с изданием американский чиновник, который имел доступ к разведданным.

Издание отмечает, что разведка США в том числе при помощи спутников способна наблюдать за воздушным пространством России: отслеживать военную деятельность и фиксировать атаки по ее территории.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал президента США Дональда Трампа по этому вопросу. Позже Трамп опубликовал в сети TruthSocial редакционную статью New York Post с заголовком: «Заявление об “атаке” на Путина показывает, что именно Россия мешает миру».

Что посмотреть на каникулах? 7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода» Интернет и мемы 6 минут чтения

В тексте говорилось, что как и на Аляске, во время встречи американского и российского президентов на военной базе в Анкоридже, «Путину предложили мир, но вместо этого он плюнул Америке в лицо».

СМИ также писали, что Трамп начал сомневаться в своей способности «очаровать Путина. Глава Белого дома полагал, что смог выстроить крепкие личные отношения с Путиным, а также надеялся, что позитивное отношение Вашингтона к Москве произведет хорошее впечатление на российскую сторону. Однако в апреле 2025 года, после истечения 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, Трамп засомневался в искренности антивоенных заявлений Путина.

Эксперты и СМИ нашли множество несостыковок в заявлении российских властей. В предполагаемой украинской атаке на резиденцию Путина на Валдае сомневаются даже местные жители, которые не видели и не слышали ни одного беспилотника в небе.