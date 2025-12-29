Лавров рассказал о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина

В ночь на 29 декабря вооруженные силу Украины предприняли атаку на государственную резиденцию Владимира Путина. 91 беспилотник был сбит в Новгородской области, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

В результате атаки никто не пострадал, однако переговорная позиция России о перемирии в Украине будет пересмотрена, отметил Лавров. Глава МИД также заявил, что власти Украины перешли к «политике государственного терроризма», поэтому военные силы России уже определили время и объекты для ответного удара.

Подобное заявление звучит в преддверии телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который ранее анонсировал пресс-секретарь и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что звонок состоится «в самое ближайшее время».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью слова Лаврова о том, что дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области.

«Сейчас русские придумали явно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности для ударов по Киеву, а также для отказа предпринять необходимые шаги для прекращения войны», — заявил Зеленский.

Вместе с этим источник Fox News сказал, что состоявшиеся 28 декабря переговоры между Трампом и Зеленским могут создать условия для первого за последние пять лет телефонного разговора между Зеленским и Путиным. Однако в Кремле заявили, что разговор с украинским президентом на повестке дня не стоит.