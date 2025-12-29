Путин пожаловался США на атаку по своей резиденции

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пожаловался на удар по государственной резиденции в Новгородской области. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщения об атака ложью, говорится в его официальном телеграм-канале.

Незадолго до этого глава МИД Сергей Лавров рассказал о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по резиденции Путина на Валдае. Из заявлений Лаврова следовало, что в ночь на 29 декабря 91 беспилотник ВСУ якобы атаковал резиденцию.

В результате атаки никто не пострадал, однако российская переговорная позиция о перемирии в Украине все равно будет пересмотрена. Лавров также отметил, что украинские власти перешли к «политике государственного терроризма», поэтому военные силы России уже определили время и объекты для ответного удара.

Через 41 минуту пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что новый телефонный разговор между Путиным и Трампом получился «положительным».

Со своей стороны помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин пожаловался Трампу на удары по его резиденции на Валдае. Трамп якобы был шокирован услышанным и сказал, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия». По словам Ушакова, недавняя атака беспилотников повлияет на американские подходы в работе с Зеленским.

Зеленский, наоборот, назвал налеты украинских беспилотников на путинскую резиденцию ложью.

«Из России звучат очень опасные заявления, которые явно направлены на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой президента Трампа. Сейчас русские придумали явно фейковую историю о каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине… Украина не предпринимает шагов, которые могут ослабить дипломатию», — отметил Зеленский.

Ранее источник Fox News сказал, что состоявшиеся 28 декабря переговоры между Трампом и Зеленским могут создать условия для первого за последние пять лет телефонного разговора между Зеленским и Путиным. Организация их прямого общения рассматривается в Вашингтоне как потенциальное дипломатическое достижение Трампа, однако в Кремле заявили, что разговор с украинским президентом на повестке дня не стоит.