Политика

Путин пожаловался США на атаку по своей резиденции

21:00

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пожаловался на удар по государственной резиденции в Новгородской области. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщения об атака ложью, говорится в его официальном телеграм-канале.

Незадолго до этого глава МИД Сергей Лавров рассказал о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по резиденции Путина на Валдае. Из заявлений Лаврова следовало, что в ночь на 29 декабря 91 беспилотник ВСУ якобы атаковал резиденцию.

В результате атаки никто не пострадал, однако российская переговорная позиция о перемирии в Украине все равно будет пересмотрена. Лавров также отметил, что украинские власти перешли к «политике государственного терроризма», поэтому военные силы России уже определили время и объекты для ответного удара.

Через 41 минуту пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что новый телефонный разговор между Путиным и Трампом получился «положительным».

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика

Со своей стороны помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин пожаловался Трампу на удары по его резиденции на Валдае. Трамп якобы был шокирован услышанным и сказал, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия». По словам Ушакова, недавняя атака беспилотников повлияет на американские подходы в работе с Зеленским.

Зеленский, наоборот, назвал налеты украинских беспилотников на путинскую резиденцию ложью.

«Из России звучат очень опасные заявления, которые явно направлены на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой президента Трампа. Сейчас русские придумали явно фейковую историю о каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине… Украина не предпринимает шагов, которые могут ослабить дипломатию», — отметил Зеленский.

Ранее источник Fox News сказал, что состоявшиеся 28 декабря переговоры между Трампом и Зеленским могут создать условия для первого за последние пять лет телефонного разговора между Зеленским и Путиным. Организация их прямого общения рассматривается в Вашингтоне как потенциальное дипломатическое достижение Трампа, однако в Кремле заявили, что разговор с украинским президентом на повестке дня не стоит.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
